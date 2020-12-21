Polícia Civil do ES fez belo trabalho, mas burocracia poderia ter ajudado

Operação Piànjú apreendeu US$ 630 mil e R$ 230 mil Crédito: MPES/ Divulgação

Mas igualmente chamativo é o fato de que o megaesquema poderia ter sido evitado, ou ao menos ter seu poderio podado, se não fosse a “precariedade do sistema atual de emissão de identidades civis”, nas palavras do próprio Ministério Público . Isso porque o golpe era realizado por meio de empresas de fachada e fictícias, criadas a partir de identidades falsas, expedidas pelo Setor de Identificação da Polícia Civil.

A brecha não é de responsabilidade da PC, mas da fragilidade da burocracia. Sem efetivo suficiente para que unidades da Polícia Técnico-Científica sejam mantidas no interior do Estado, algumas prefeituras têm convênios com a Polícia Civil para evitar o deslocamento dos moradores até a Região Metropolitana ou cidades maiores. Funcionários das administrações municipais, então, são os responsáveis por preencher os formulários de solicitação das identidades. Criminosos aproveitam-se justamente desse esgarçamento no controle.

No caso da quadrilha desmontada na última semana, uma servidora de Afonso Cláudio foi uma das pessoas detidas , por suspeita de auxiliar as organizações criminosas na emissão de documentos de identidade falsos para abertura das empresas de fachada, que eram utilizadas no esquema de lavagem de dinheiro. A funcionária solicitava as identidades com informações de certidões de nascimento falsas, mas com fotos de pessoas verdadeiras. Até o momento, não há qualquer indício de envolvimento da Polícia Técnico-Científica na fraude.

Os números que cercam a chamada Operação Piànjú dão mostras da dimensão do trabalho dos investigadores, que consumiu dois anos, para desarticular a suposta quadrilha: foram cumpridos 126 mandados judiciais, entre prisão, busca e apreensão, sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias, no Espírito Santo, São Paulo, Ceará e Alagoas. Nos bastidores, a missão envolveu mais de 100 agentes de órgãos como as polícias civis do Estados envolvidos, promotores de Justiça e membros do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, do MPES.

Empresas de veículos e embarcações capixabas, além de companhias de fachada, participariam das movimentações financeiras ilegais para corporações dos Estados Unidos e China — daí o batismo da operação de Piànjú, “fraude” em mandarim, segundo a PCES. Um detalhe que ilustra como o crime organizado é profundo, espalhando seus tentáculos por onde encontra brechas, é que parte dos recursos enviados ao exterior teriam partido de corporações envolvidas na Operação Lava Jato ou em crimes de sonegação do ICMS em outros Estados.