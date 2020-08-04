Criminalidade reage porque está sendo devidamente reprimida no ES

Desconhece-se o nível real de orquestração desses ataques, respostas que cabem aos serviços de inteligência estaduais, mas é um roteiro verossímil. Afinal, a pandemia impôs uma restrição que muito certamente veio a minar a estratégia que as facções criminosas utilizam para estruturar suas operações. A diminuição da comunicação das lideranças encarceradas com o exterior reduziu drasticamente o ordenamento de crimes, mesmo que ainda persistam recursos tecnológicos para tanto.