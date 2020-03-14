Coronavírus no Planalto deve ser choque de realidade para o governo

Enquanto já se avista no horizonte o início do contágio interno, a disponibilidade de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) traz preocupação. Segundo levantamento do jornal O Globo realizado com dados da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib), dos 16 mil leitos existentes no Sistema Único de Saúde (SUS), 15,2 mil estão ocupados. Com o avanço da epidemia, esse número precisa crescer 20% para conseguir suprir a urgente demanda. O ministro já anunciou a compra de mil leitos e mudanças nos critérios para admissão e permanência de pacientes em tratamentos intensivos.