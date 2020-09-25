Caos frequente com chuvas deve começar a ser resolvido nas urnas

Chuva na Grande Vitória neste mês de setembro causou vários pontos de alagamentos Crédito: Fernando Madeira

Com o início do período de chuvas, surgem também ruas alagadas, imóveis invadidos pelas águas, risco de deslizamentos, pessoas desabrigadas e caos no trânsito, velhos conhecidos da população, de norte a sul. Em casos mais graves, mortos e feridos. Em breve, inaugura-se também a temporada de alegações de gestores públicos de que “choveu mais do que o previsto”. A cada ano, a cada perda, fica mais difícil para cidadãos como Jean engolirem a culpabilização do imprevisível, quando alagamentos são não apenas esperados, como têm até endereço certo.

Se é tão frequente que os volumes de chuva sejam maiores do que os presumidos, algo está errado com a conta. Será um ardil retórico da administração pública culpar as mudanças climáticas enquanto faltarem obras estruturais, como estações de bombeamento, comportas e elevatórias, ou enquanto houver permissão para a ocupação desordenada do solo.

Rodovia Leste-Oeste, crucial para a logística do Estado, Em anos mas recentes, na contramão do que seria desejável, a gestão das águas parece ter recuado. Ao lado de quem enfrenta o mesmo drama a cada chuva, como Jean, surgem aqueles que, pela primeira vez em suas vidas, têm visto suas ruas e suas casas inundadas. Em alguns casos, houve um paradoxal retrocesso trazido por obras que deveriam simbolizar apenas o desenvolvimento. A inauguração da, crucial para a logística do Estado, canalizou as águas das chuvas e ampliou uma área de alagamento já histórica em Vila Velha . Obras de macrodrenagem faziam parte do projeto da rodovia, mas ficaram para depois.

Os mandatos passam, as administrações se alteram, mas as deficiências de macrodrenagem e infraestrutura no Espírito Santo permanecem submersas na burocracia. Às vésperas de mais uma eleição municipal, os cidadãos devem escolher de forma sensata o candidato que mostre competência e vontade de mudar os rumos de sua cidade. Devem também assumir sua parcela de responsabilidade, pois se há descaso do poder público, há também negligência de quem descarta lixo na rua e até eletrodomésticos em canais.