Vídeo: o resgate de grávidas e recém-nascidos em maternidade de VV

Cerca oito pacientes - entre grávidas e recém-nascidos - que estavam internados no Hospital Maternidade de Cobilândia, em Vila Velha, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e transferidos para o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), no mesmo município, e o Hospital de Cariacica no início da tarde desta sexta-feira (09). De acordo com prefeitura, a mudança foi necessária devido à forte chuva que atinge o Espírito Santo nos últimos dias e ocasionou o alagamento da área.
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