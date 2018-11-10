Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Vídeo: o resgate de grávidas e recém-nascidos em maternidade de VV
Resgate

Vídeo: o resgate de grávidas e recém-nascidos em maternidade de VV

Mudança foi necessária devido a forte chuva que atinge o Espírito Santo nos últimos dias e ocasionou o alagamento da área

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 21:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 21:38
Hospital Maternidade de Cobilândia alaga e grávidas precisam ser transferidas para outras unidades Crédito: Ricardo Medeiros
Cerca oito pacientes - entre grávidas e recém-nascidos - que estavam internados no Hospital Maternidade de Cobilândia, em Vila Velha, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e transferidos para o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), no mesmo município, e o Hospital de Cariacica no início da tarde desta sexta-feira (09). De acordo com prefeitura, a mudança foi necessária devido à forte chuva que atinge o Espírito Santo nos últimos dias e ocasionou o alagamento da área.
VEJA VÍDEO
VEJA FOTOS
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados