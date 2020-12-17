Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Câmara de Vereadores de Vitória debocha de moradores da cidade
Opinião da Gazeta

Câmara de Vereadores de Vitória debocha de moradores da cidade

Aprovado há sete meses, projeto que reduz o número de assessores pode passar a valer somente a partir de 2025 porque parlamentares não cumpriram trâmites burocráticos para publicar norma

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

17 dez 2020 às 05:00

Colunista

Prédio da Câmara de Vereadores de Vitória
Prédio da Câmara de Vereadores de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A possibilidade de que o projeto que reduz o número de assessores na Câmara de Vitória só passe a valer a partir de 2025 é um escárnio à população da cidade. Não há justificativa plausível para a demora, que já soma 224 dias, para cumprir um trâmite meramente protocolar e dar uma resposta à sociedade. A medida, que representa uma economia de mais de R$ 1 milhão por ano, vem ao encontro dos novos tempos, em que a eficiência dos gastos deve ser a máxima da gestão pública.
A mudança estava adormecida na Câmara durante mais de sete meses, até que o colunista Vitor Vogas deu o alerta neste jornal. Aprovado ainda em maio, o projeto aguarda desde então uma redação final e sua aprovação para que seja levado ao Plenário e, assim, publicada no Diário Oficial do Poder Legislativo de Vitória. Caso esses encaminhamentos — protocolares, reforce-se — não ocorram até o próximo dia 31, a redução não poderá ser adotada pela próxima legislatura. Com isso, somados os quatro anos, milhões serão destinados a despesas com a folha de pagamento de cargos comissionados, em vez de serem utilizados em frentes mais urgentes, coadunadas ao momento de crise sanitária, como saúde, educação e geração de renda.
Os prazos foram dilatados além de qualquer bom senso. O absurdo já começa com a demora de mais de três meses para que, depois de aprovado, chegasse à mão do relator, o vereador Dalto Neves (PDT). Presidente da Comissão de Finanças, era dele a tarefa de dar redação final ao texto, uma vez que a matéria recebeu emendas. Já em dezembro, portanto após mais de três meses que o projeto já estava em suas mãos, o parlamentar pediu “calma” e alegou que precisaria analisar a proposta.

Veja Também

Davi Esmael será o presidente da Câmara de Vitória. Saiba por quê

Redução de assessores na Câmara de Vitória: novo relator e mais 10 dias de prazo

Diante da morosidade, que excedeu em mais do que o dobro o limite regimental de 20 dias, prorrogáveis por mais 20, que as comissões têm para relatar as matérias, o presidente da Casa, Cléber Felix (DEM), deu 72 horas para que Dalto Neves se manifestasse. O projeto, no entanto, mudou de mãos, passando para Luiz Paulo Amorim (PV), novo relator da proposta. Ambos estão entre os quatro vereadores que votaram contra o projeto de autoria de Roberto Martins (Rede) e Mazinho dos Anjos (PSD), que promove corte de 105 assessores na Câmara.
Em protesto, Martins fez ele mesmo uma redação final para o projeto, na terça-feira (15), e disponibilizou o texto para a Mesa Diretora, mas o texto foi rechaçado, segundo a tese de que fere o regimento da Câmara. A redação feita pelo vereador Roberto Martins pode não ter validade, como alegam os autodeclarados regimentalistas, mas escancara que a tarefa é perfeitamente executável em prazo curto, o que permitiria sua publicação em tempo hábil para aplicação já na próxima legislatura. Apenas a título de comparação, desde maio, quando o projeto foi aprovado no Plenário, até agora, quando ainda está agarrada a burocracias, a Câmara de Vitória já publicou 68 novas normas.
Para completar a ópera bufa em que se transformou a publicação de matéria dentro da Casa de Leis, há ainda um movimento nos bastidores de vereadores eleitos para a próxima legislatura, que assumem em 2021, que preferem que o texto não seja publicado a tempo. Dessa forma, não seriam atingidos pelo corte.
Os parlamentares envolvidos nessa novela têm a obrigação de entregar o desfecho que a sociedade espera e merece. Para os que se despedem neste mandato, é uma despedida digna. Para os reeleitos, é um sinal claro de que estão comprometidos com a eficiência da gestão, pauta em que o enxugamento da máquina pública impõe-se como indispensável e urgente. Não custa atestar o óbvio: a medida já foi votada e aprovada, não há o que se discutir. A única missão agora é sacramentar a democracia.

Veja Também

Queda no IDH confirma que Brasil precisa se mexer para sair do atoleiro

Desmatamento em Santa Teresa acende alerta para preservação da Mata Atlântica

Proposta do ES de premiar cidades com educação de qualidade é bem-vinda

Tópicos Relacionados

Vitória (ES) Câmara de Vitória Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

João Fonseca
Fonseca vence mais uma e terá número 6 pela frente no ATP de Munique
Degusta Beer conta com cervejarias artesanais
Festival de cerveja terá oito dias de shows e gastronomia em Vitória
Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência
Zema diz que manterá candidatura, alfineta Flávio e Caiado e propõe reforma no STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados