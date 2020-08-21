Câmara dá lição ao barrar irresponsabilidade do Senado

Sessão da Câmara dos Deputados Crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Os parlamentares tiveram a sensibilidade de encarar o problema como ele de fato é, sem se contaminarem por apelos corporativistas que ferem de morte a saúde fiscal do país. Foi essencial para o sucesso da empreitada a postura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que desde cedo tratou de costurar um acordo para que a decisão presidencial, tomada como contrapartida ao socorro a Estados e municípios, fosse mantida na sua integralidade.

O empenho do próprio governo na articulação dessa vitória na Câmara foi digno de nota. A mobilização que teve início ainda na madrugada desta quinta-feira, após a derrota no Senado, deu-se por amplas frentes com telefonemas e reuniões virtuais para garantir a participação dos parlamentares. Foi um teste de fogo bem-sucedido para Ricardo Barros (PP-PR), novo líder do governo na Câmara

O episódio deixa lições valiosas para o Planalto. Política não se faz com bravata, mas com diálogo. É preciso estabelecer a comunicação honesta com os deputados, e os resultados aparecem. Os atropelos da reforma da Previdência ficaram marcados como a incapacidade do governo de se articular, e o mérito da aprovação acabou ficando para Rodrigo Maia.

Desta vez, houve um bem-vindo apoio mútuo que garantiu a vitória expressiva do governo. A palavra-chave foi colaboração, e se o Executivo quiser aprovar suas reformas terá de seguir o próprio exemplo nesta virada. Foram 316 votos a favor do governo, superando até mesmo a margem necessária para a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição (PEC), que é de 308 votos.

A maturidade política de deputados e do próprio governo nesta votação não apaga a irresponsabilidade do Senado, que quebrou o pacto e colocou o país em risco. Não houve preocupação com as verdadeiras prioridades. Desde o início, sabia-se que o controle do gasto com o funcionalismo é a contrapartida essencial para o recebimento da ajuda federal de R$ 60 bilhões por Estados e municípios.