Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Guedes diz que Senado deu péssimo sinal ao derrubar veto a reajustes
Socorro aos Estados

Guedes diz que Senado deu péssimo sinal ao derrubar veto a reajustes

Votação da Câmara seria feita com o Senado, porém Ministério da Economia conseguiu articular adiamento de análise pelos deputados para esta quinta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 11:28

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 11:28

Paulo Guedes diz que Senado deu péssimo sinal ao derrubar veto a reajustes
Paulo Guedes diz que Senado deu péssimo sinal ao derrubar veto a reajustes Crédito: Alan Santos/Agência Brasil

  • Wellton Máximo

    Repórter da Agência Brasil
A derrubada, pelo Senado, do veto do presidente Jair Bolsonaro ao reajuste de salários de servidores da saúde e da educação representou um péssimo sinal, disse quarta-feira (19) à noite o ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo ele, os senadores cometeram um crime contra o país.
O veto será votado pela Câmara dos Deputados nesta quinta-feira (19). Tradicionalmente, as derrubadas de vetos são votadas em sessão conjunta pelos deputados e senadores, mas a apreciação pelos deputados foi adiada para que o Ministério da Economia tente articular a manutenção do veto.

Veja Também

Bolsonaro diz que é impossível governar se reajuste a servidor for mantido

Colocamos muito recurso na crise da saúde e o Senado deu um sinal muito ruim permitindo que justamente recursos que foram para a crise da saúde possam se transformar em aumento de salário. Isso é um péssimo sinal. Temos que torcer para a Câmara conseguir segurar a situação, disse Guedes após reunião com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.
Para o ministro, existe o risco de perda de até R$ 120 bilhões de recursos com a derrubada do veto. Pegar dinheiro de saúde e permitir que se transforme em aumento de salário para o funcionalismo é um crime contra o país, disse.
Guedes acrescentou que o veto pelo presidente Bolsonaro foi um gesto de responsabilidade porque tinha como objetivo garantir que o pacote de ajuda aos estados e aos municípios seja aplicado no enfrentamento à pandemia de covid-19, sem ser revertido em aumentos de salários. O congelamento dos salários dos servidores tinha sido definido pela equipe econômica como contrapartida para o socorro aos governos locais.

Veja Também

Senadores do ES votaram para derrubar veto a reajustes a servidores

Senado derruba veto de Bolsonaro e permite aumento a servidores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados