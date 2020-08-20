Paulo Guedes diz que Senado deu péssimo sinal ao derrubar veto a reajustes Crédito: Alan Santos/Agência Brasil

Wellton Máximo Repórter da Agência Brasil

A derrubada, pelo Senado , do veto do presidente Jair Bolsonaro ao reajuste de salários de servidores da saúde e da educação representou um péssimo sinal, disse quarta-feira (19) à noite o ministro da Economia, Paulo Guedes . Segundo ele, os senadores cometeram um crime contra o país.

O veto será votado pela Câmara dos Deputados nesta quinta-feira (19). Tradicionalmente, as derrubadas de vetos são votadas em sessão conjunta pelos deputados e senadores, mas a apreciação pelos deputados foi adiada para que o Ministério da Economia tente articular a manutenção do veto.

Colocamos muito recurso na crise da saúde e o Senado deu um sinal muito ruim permitindo que justamente recursos que foram para a crise da saúde possam se transformar em aumento de salário. Isso é um péssimo sinal. Temos que torcer para a Câmara conseguir segurar a situação, disse Guedes após reunião com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

Para o ministro, existe o risco de perda de até R$ 120 bilhões de recursos com a derrubada do veto. Pegar dinheiro de saúde e permitir que se transforme em aumento de salário para o funcionalismo é um crime contra o país, disse.