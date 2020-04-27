Bolsonaro consegue politizar tudo, mas sem fazer política

Jair Bolsonaro após ato pró-golpe militar Crédito: Instagram

O ineditismo do mais recente episódio de afronta à democracia está vinculado ao contexto, quando não só os brasileiros, como toda a população do planeta, atravessam uma pandemia sem precedentes, com autoridades buscando consensos científicos, médicos e políticos para a tomada de ações, quase sempre drásticas, para evitar que o novo coronavírus se espalhe a ponto de colapsar os sistemas de saúde, provocando uma avalanche de mortes. É uma causa comum e humanitária, que não se dissocia de medidas emergenciais para garantir o amparo econômico a quem mais precisa.

Se até bem pouco tempo o Brasil não era para principiantes, atualmente nem mesmo os mais experimentados têm vez, basta ver a forma como o conhecimento acadêmico e a ciência estão sendo desprezados quando mais se precisa deles. Chegou-se a um nível de politização da pandemia no qual vale qualquer subterfúgio para se ter a última palavra, mesmo cercada de uma ignorância orgulhosa. É a politização sem a política, personificada em um presidente que faz ressoar um discurso autoritário justamente por encontrar eco em certos setores da sociedade.

A falta de traquejo político de Bolsonaro, como ficou evidente no próprio pronunciamento após a demissão de Sergio Moro , é pura egolatria, desde quando decidiu que não negociaria com o Congresso ou que compraria briga com o Supremo . Em vez de fortalecer o jogo democrático, abrindo o diálogo com as instituições que modulam os interesses sociais, resolveu entrar em uma guerra inútil da qual nem o próprio tem chances de sair vencedor. Todos perdem.

Bolsonaro acredita ter sepultado a velha política em prol de uma nova, baseada em quem fala mais alto. Não há interlocução, há somente sobreposição de vozes. Faz falta a boa política, capaz de abrir caminhos para que projetos e reformas imprescindíveis para o país caminhem no seu tempo. A relação com o Legislativo, hoje, encontra-se estressada.