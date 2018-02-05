Voo inaugural de cargueiro tem 'batismo' com jatos d'água em Vitória

O voo inaugural de um cargueiro com capacidade para 20 toneladas foi marcado um tradicional batismo com jatos d'água no aeroporto de Vitória. O terminal de cargas (Teca) passou a oferecer a nova opção na última quinta-feira (1º). O cargueiro 737-400F, da companhia aérea Modern Logistics, fará um voo diário entre São Paulo e Vitória.

Segundo o superintendente do aeroporto, Afrânio Mar, o voo será oferecido no terminal pelos próximos 30 dias. A expectativa é atrair empresas para aderir à nova rota. Atualmente, cerca de 33% das cargas recebidas no aeroporto de Vitória vêm de São Paulo e Rio de Janeiro por transporte rodoviário até o Espírito Santo.

Queremos oferecer às empresas uma opção que reduza o tempo de trânsito da carga e, consequentemente, também o custo do transporte, além de estancar essa fuga de receita para outros estados, já que algumas cargas chegam ao estado depois de já passarem pela alfândega para nacionalização. Há encomendas no Aeroporto do Galeão que podem vir para Vitória já na próxima semana pela via aérea, afirma o superintendente do Aeroporto de Vitória, Afrânio Mar.

Segundo dados da Infraero, apenas 17% de todo carregamento destinado ao Espírito Santo chega por avião no Aeroporto de Vitória. De acordo com o gerente de Negócios em Logística de Carga do aeroporto, Ezequiel Ferreira, cerca de 1,5 mil tonelada em cargas que têm a capital capixaba como destino final chegam pelos aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Galeão.

Esse transporte de mercadorias, cujo valor estimado é da ordem de R$ 1,3 bilhão, poderia ser feito pelo modal aéreo para Vitória, reduzindo custos com escolta armada e ganhando em competitividade. Com esse novo voo e nossos canais de atendimento, podemos apresentar as melhores soluções para quem pretende utilizar o aeroporto, avalia o gerente Ezequiel. Em 2017, o Teca de Vitória processou um total de 3,5 mil toneladas, quantidade 38% maior do que a registrada em 2016, que foi de 2,6 mil toneladas.

Negociação

A chegada do cargueiro ocorre após um ano de negociações comandadas pela Gerência de Negócios em Logística de Carga do Aeroporto de Vitória com empresários. A ação também contou com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento do Espírito Santo, do Banco de Desenvolvimento do Estado e da Federação das Indústrias do Espírito Santo.