Vila Velha é a cidade onde mais se abrem pequenos negócios no ES

Em meio ao desemprego, ser empreendedor individual virou uma saída. Até agosto deste, Vila Velha está com um saldo de 4,3 mil negócios individuais abertos