Vendas em bares e restaurantes caem 4,9% em setembro após casos de metanol

Além de fatores como inflação elevada, presidente de associação vê impacto dos casos de intoxicação como causa da queda

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 11:51

SÃO PAULO - As vendas no setor de bares e restaurantes recuaram 4,9% em setembro na comparação mensal, segundo o Índice Abrasel-Stone, divulgado mensalmente pela Stone em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Com relação a igual período de 2024, as vendas apresentaram retração de 3,9%, após uma sequência de três meses de estabilidade.

Além dos fatores macroeconômicos, como inflação elevada, pesou também o impacto dos casos de intoxicação por metanol, segundo o presidente da Abrasel, Paulo Solmucci. "Isso espalhou pânico entre os consumidores e provocou uma queda na movimentação de alguns estabelecimentos", afirma.

O Brasil registra 46 casos de intoxicação por metanol, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde na noite da sexta-feira (17).

Para o economista e pesquisador da Stone, Guilherme Freitas, a crise do metanol adicionou um fator pontual de incerteza, enquanto o resultado de setembro reflete um ambiente mais desafiador para o setor de alimentação fora do lar. "Apesar de o mercado de trabalho seguir em bom nível, com baixa taxa de desemprego, o ritmo de geração de vagas formais perdeu força e o endividamento das famílias segue elevado", comenta.

Esse quadro limita a renda disponível para consumo e afeta especialmente itens não essenciais, como refeições e bebidas fora de casa, ainda segundo Freitas. "A inflação específica do setor também continua pressionada, com alta acumulada em doze meses, o que encarece o tíquete médio e aumenta o preço", complementa.

Dos 24 Estados contemplados pelo levantamento, apenas dois apresentaram crescimento nas vendas do setor de bares e restaurantes em setembro, na comparação anual: Maranhão (2,6%) e Mato Grosso do Sul (1%).

Já entre os Estados com desempenho negativo, as maiores quedas foram observadas em Roraima (11,5%), Pará (9,9%), Rio de Janeiro e Santa Catarina.

