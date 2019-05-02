Home
>
Economia (BR)
>
Venda de veículos sobe 12% nos primeiros quatro meses de 2019

Venda de veículos sobe 12% nos primeiros quatro meses de 2019

Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), divulgados nesta quinta-feira (2), 1.244.151 unidades foram licenciadas de janeiro a abril de 2019