Veja 10 produtos que ficaram isentos de impostos ao entrar no Brasil

VITAMIX A3500 (US$ 649,95 OU R$ 3.689,76)

Lançado em setembro de 2021, o mais avançado dos iPhones tem a sua versão mais básica no limite do novo valor mínimo com tela de 6,1 polegadas que comporta 128 GB de conteúdo. A novidade do aparelho, que tem três câmeras embutidas, é a função chamada "Cinematic Mode". Ela permite que o foco se adapte instantaneamente à velocidade da filmagem, o que dá mais fluidez aos movimentos das cenas registradas.

O modelo com capacidade de armazenamento de 128 GB do smartphone da Samsung está dentro do limite por pouco e compete com o iPhone. A novidade da linha é a característica dobrável do celular, em um visual semelhante aos antigos aparelhos com flip, mas que aberto vira um smartphone com tela sensível ao toque de 1,9 polegadas.

O laptop ultrafino da Apple da linha lançada em 2008 é o mais básico da marca, mas ainda entrega rapidez, bom desempenho e ótima definição da tela. Para ficar no limite da Receita Federal, é preciso optar pelo mais modesto: com chip M1, placa de vídeo com sete núcleos, e não oito, e armazenamento de 256 GB.

A empresa iRobot, pioneira em vender equipamentos para casas inteligentes, tem o que é considerado o melhor robô aspirador do mercado: o Roomba S9+. Com uma base automática para onde o robô volta quando termina o trabalho, um cesto coletor da sujeira, o melhor poder de sucção da marca e conexão com assistentes de voz, o aparelho estoura o teto de US$ 1.000. Um pouco abaixo dele e dentro do limite, está o Roomba J7+. Ele mantém algumas das características, como a base automática e o cesto coletor, além de ser programável para evitar áreas específicas da casa.

Apesar do preço salgado, o drone Mavic Air 2 é conhecido por ser fácil de pilotar e oferecer altíssima resolução das imagens que capta. Também está dentro do limite o combo que vem com baterias, hélices e cabos extras: por US$ 989,95 (R$ 5.619,95), é possível comprar o kit completo.

Lançado em outubro do ano passado, o processador de 12ª geração da Intel é um dos melhores da atualidade. "Cérebros do computador", os processadores são normalmente os responsáveis por lentidão e bugs no sistema. O da Intel tem 128 GB de memória e 16 núcleos.

O fone de ouvido para gamers que querem jogar em realidade virtual também pode chegar ao Brasil sem impostos. Com os óculos e demais equipamentos que vêm no kit, o jogador tem uma experiência de imersão ao conectar-se com um computador em um jogo que comporte a tecnologia.

A câmera fotográfica foi lançada em setembro do ano passado com uma websérie para o YouTube, a "Casa GoPro Hero10 Black". Nela, os participantes usavam a máquina criada para esportistas em um reality show. O lançamento pomposo se justifica: essa é a mais tecnológica câmera da empresa que, em 2018, parou de fabricar drones por uma crise e demitiu 20% da equipe. Os seus equipamentos, porém, são emblemáticos para viajantes e praticantes de esportes radicais: o diferencial da marca está no estabilização da imagem.

Da série GeForce RTX 3080 das placas de vídeo da Nvidia, é possível comprar a mais básica dentro do limite imposto pela Receita Federal. O produto é direcionado para gamers e promove uma das melhores performances da companhia.