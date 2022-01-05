Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Veja 10 produtos que ficaram isentos de impostos ao entrar no Brasil
Confira a lista

Veja 10 produtos que ficaram isentos de impostos ao entrar no Brasil

Novidade inclui na lista de isenção produtos cobiçados entre os brasileiros, como o iPhone 13 Pro, o MacBook Air e um dos melhores robôs aspiradores do mercado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jan 2022 às 07:13

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 07:13

Desde sábado (1º), produtos que custem até US$ 1.000 (R$ 5.677) estão isentos de impostos ao entrar no Brasil com passageiros que viajam de avião ou navio. A determinação da Receita Federal dobrou o limite, que antes era de US$ 500 (R$ 2.838,50). Se as compras do viajante somarem mais de US$ 1.000, o valor excedente será taxado em 50%.
A novidade inclui na lista de isenção produtos cobiçados entre os brasileiros, como o iPhone 13 Pro, o MacBook Air e um dos melhores robôs aspiradores do mercado. Abaixo, a lista com alguns exemplos. Os valores não incluem taxas que podem ser cobradas e variam conforme o estado americano, podendo ser isento em alguns.
Itens que são de uso próprio do viajante, como roupas e um aparelho celular, são isentos, desde que estejam usados e sejam compatíveis com a viagem realizada.

VITAMIX A3500 (US$ 649,95 OU R$ 3.689,76)

Lançado em setembro de 2021, o mais avançado dos iPhones tem a sua versão mais básica no limite do novo valor mínimo com tela de 6,1 polegadas que comporta 128 GB de conteúdo. A novidade do aparelho, que tem três câmeras embutidas, é a função chamada "Cinematic Mode". Ela permite que o foco se adapte instantaneamente à velocidade da filmagem, o que dá mais fluidez aos movimentos das cenas registradas.
O modelo com capacidade de armazenamento de 128 GB do smartphone da Samsung está dentro do limite por pouco e compete com o iPhone. A novidade da linha é a característica dobrável do celular, em um visual semelhante aos antigos aparelhos com flip, mas que aberto vira um smartphone com tela sensível ao toque de 1,9 polegadas.
O laptop ultrafino da Apple da linha lançada em 2008 é o mais básico da marca, mas ainda entrega rapidez, bom desempenho e ótima definição da tela. Para ficar no limite da Receita Federal, é preciso optar pelo mais modesto: com chip M1, placa de vídeo com sete núcleos, e não oito, e armazenamento de 256 GB.
A empresa iRobot, pioneira em vender equipamentos para casas inteligentes, tem o que é considerado o melhor robô aspirador do mercado: o Roomba S9+. Com uma base automática para onde o robô volta quando termina o trabalho, um cesto coletor da sujeira, o melhor poder de sucção da marca e conexão com assistentes de voz, o aparelho estoura o teto de US$ 1.000. Um pouco abaixo dele e dentro do limite, está o Roomba J7+. Ele mantém algumas das características, como a base automática e o cesto coletor, além de ser programável para evitar áreas específicas da casa.
Apesar do preço salgado, o drone Mavic Air 2 é conhecido por ser fácil de pilotar e oferecer altíssima resolução das imagens que capta. Também está dentro do limite o combo que vem com baterias, hélices e cabos extras: por US$ 989,95 (R$ 5.619,95), é possível comprar o kit completo. 
Lançado em outubro do ano passado, o processador de 12ª geração da Intel é um dos melhores da atualidade. "Cérebros do computador", os processadores são normalmente os responsáveis por lentidão e bugs no sistema. O da Intel tem 128 GB de memória e 16 núcleos.
O fone de ouvido para gamers que querem jogar em realidade virtual também pode chegar ao Brasil sem impostos. Com os óculos e demais equipamentos que vêm no kit, o jogador tem uma experiência de imersão ao conectar-se com um computador em um jogo que comporte a tecnologia.
A câmera fotográfica foi lançada em setembro do ano passado com uma websérie para o YouTube, a "Casa GoPro Hero10 Black". Nela, os participantes usavam a máquina criada para esportistas em um reality show. O lançamento pomposo se justifica: essa é a mais tecnológica câmera da empresa que, em 2018, parou de fabricar drones por uma crise e demitiu 20% da equipe. Os seus equipamentos, porém, são emblemáticos para viajantes e praticantes de esportes radicais: o diferencial da marca está no estabilização da imagem.
Da série GeForce RTX 3080 das placas de vídeo da Nvidia, é possível comprar a mais básica dentro do limite imposto pela Receita Federal. O produto é direcionado para gamers e promove uma das melhores performances da companhia.
A empresa Vitamix justifica o preço de seus liquidificadores, diferente de qualquer outra marca, pelas funcionalidades das peças. No caso da A3500, é possível colocar batatas, por exemplo, e tirar uma sopa quente ou morangos e ter um sorvete. Isso porque ele esquenta e esfria, o que tira o fogão de cena em alguns casos. A sua potência dispensa o uso do mixer, e o wifi permite controlar o liquidificador pelo celular.

Veja Também

Contribuição do MEI para Previdência subirá em fevereiro

Saiba quais serão as carreiras em alta em 2022, segundo pesquisa

Empresas de cruzeiros suspendem operações no Brasil após surto de Covid

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Receita Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados