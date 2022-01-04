Saiba quais serão as carreiras em alta em 2022, segundo pesquisa Crédito: Fernando Madeira

As áreas de tecnologia, marketing, mercado financeiro e engenharia estarão em alta em 2022, de acordo com estudo da consultoria Robert Half, especializada em recrutamento e seleção. Gerente de cadeia de suprimentos, analista de fusões e aquisições, analista de marketing digital e desenvolvedor serão alguns dos profissionais mais buscados. O levantamento da consultoria está na 14ª edição e foi feito com 300 executivos de diferentes áreas.

A tecnologia foi um setor impulsionado na pandemia, principalmente por causa do home office, afirma Amanda Adami, gerente de operações na Robert Half.

"As empresas tiveram que se mexer. Nem todas tinham uma infraestrutura para fazer muitas reuniões e para ter uma base de dados dentro de um servidor. A atividade manual teve que virar tecnológica", diz.

Segundo Adami, engenheiros que trabalham com vendas, como os especialistas em engenharia de produção e aplicação, também estão sendo procurados porque as companhias querem um profissional que, ao mesmo tempo, saiba comercializar e tenha o conhecimento técnico do produto.

Outra área em alta é a do mercado financeiro, que ganhou destaque com as fintechs, impulsionadas pelo crescimento no número de investidores na Bolsa de Valores do Brasil, a B3.

Uma análise da evolução de investidores na B3 divulgada em novembro de 2021 mostra que, nos 12 meses anteriores, houve a entrada de 800 mil novos investidores.

"Há uma mudança de demanda por serviços financeiros, tem uma série de IPOs [oferta inicial de ações, na sigla em inglês] acontecendo, de aberturas de capital e de empresas. Então, todo ecossistema financeiro como os bancos, as fintechs, as corretoras tiveram um crescimento, um pouco devido à pandemia, porque todos os processos precisavam ser digitais e garantir segurança", diz Tiago Mavichian, diretor-executivo e fundador da Companhia de Estágios (empresa especializada em recrutamento e seleção de estagiários e trainees).

A pesquisa também mostra quais serão as soft skills habilidades comportamentais mais valorizadas. Estão na lista comunicação, adaptabilidade, flexibilidade, perfil analítico, senso de dono e visão do negócio.

As duas primeiras habilidades citadas também foram impulsionadas pela pandemia.

Os profissionais tiveram que aprender a se comunicar de forma eficiente a distância e se adaptar à nova realidade de trabalhar em casa, segundo Luana Torres, especialista em carreiras e recolocação profissional.

Veja abaixo quais serão as profissões em alta em 2022, de acordo com o estudo da Robert Half.

ENGENHARIA

Profissionais mais procurados: gerente de cadeia de suprimentos, coordenador de serviço ao cliente, engenheiro de aplicação/vendas e engenheiro de produção/processos;

Habilidades técnicas: idiomas, domínio de sistema de gestão integrada, habilidades em tecnologia, inovação, visão de negócios e sustentabilidade;

Faixa salarial:

- Gerente de cadeia de suprimentos: de R$ 17 mil a R$ 34,9 mil

- Coordenador de atendimento ao consumidor: de R$ 6.200 a R$ 12,5 mil

- Engenheiro de aplicação/vendas: de R$ 5.400 a R$ 12,5 mil

- Engenheiro de produção/processos: de R$ 4.700 a R$ 11,3 mil

FINANÇAS E CONTABILIDADE

Profissionais mais procurados: analista de fusões e aquisições/RI/tesouraria estruturada pleno, gerente de controladoria, coordenador de planejamento/controladoria e analista contábil/fiscal sênior;

Habilidades técnicas: automatização de processos, Excel e BI (inteligência de negócios), modelagem financeira e valuation e ERP (sistema de gestão) de mercado;

Faixa salarial:

- Analista de M&A/RI/tesouraria estruturada pleno: de R$ 6.000 a R$ 34,9 mil

- Gerente de controladoria: de R$ 15 mil a R$ 35 mil

- Coordenador de planejamento: de R$ 9.350 a R$ 18 mil

- Analista contábil/fiscal sênior: de R$ 5.350 a R$ 10 mil

JURÍDICO

Profissionais mais procurados: advogado empresarial/fusões e aquisições sênior, advogado consultivo tributário pleno, advogado contencioso cível sênior e advogado de compliance pleno;

Habilidades técnicas: visão preventiva, visão analítica, inglês fluente, perfil inovador, habilidades híbridas aplicadas à área;

Faixa salarial:

- Advogado empresarial/fusões e aquisições sênior: de R$ 10 mil a R$ 24 mil

- Advogado consultivo tributário pleno: de R$ 7.400 a R$ 14 mil

- Advogado contencioso cível sênior: de R$ 9.850 a R$ 18 mil

- Advogado de compliance pleno: de R$ 8.235 a R$ 13 mil

MERCADO FINANCEIRO

Profissionais mais procurados: analista de equity research (estudo de empresas), analista de fusões e aquisições, analista de compliance/auditoria/controles internos e gerente de relacionamento exclusivo;

Habilidades técnicas: análise estratégica, novas tecnologias e idiomas;

Faixa salarial:

- Analista de equity research (estudo de empresas): de R$ 14,5 mil a R$ 22,2 mil

- Analista de fusões e aquisições: de R$ 12,2 mil a R$ 18,7 mil

- Analista de compliance/auditoria/controles internos: de R$ 11,3 mil a R$ 17,3 mil

- Gerente de relacionamento exclusivo: de R$ 21 mil a R$ 32,1 mil

RECURSOS HUMANOS

Profissionais mais procurados: gerente business partner (faz a ponte com outras áreas da empresa), coordenador/especialista de remuneração e benefícios, analista sênior de treinamento e desenvolvimento e gerente de recursos humanos;

Habilidades técnicas: programas de liderança, estratégias de remuneração, engajamento e ações de retenção dos profissionais, inglês fluente e estratégias de recrutamento e seleção;

Faixa salarial:

- Gerente business partner (faz a ponte com outras áreas da empresa): de R$ 19,6 mil a R$ 25,9 mil

- Coordenador/especialista de remuneração e benefícios: de R$ 9.800 a R$ 14,1 mil

- Analista sênior de treinamento e desenvolvimento: de R$ 6.400 a R$ 9.500

- Gerente de recursos humanos: de R$ 14,4 mil a R$ 25,9 mil

SEGUROS

Profissionais mais procurados: analista de inovação digital, coordenador atuarial, gerente de produtos e analista de finanças;

Habilidades técnicas: perfil multiproduto, perfil comercial resiliente e inglês fluente;

Faixa salarial:

- Analista de inovação digital: de R$ 8.300 a R$ 12,5 mil

- Coordenador atuarial: de R$ 10,4 mil a R$ 14,6 mil

- Gerente de produtos: de R$ 13,8 mil a R$ 20,7 mil

- Analista de finanças: de R$ 6.700 a R$ 10 mil

TECNOLOGIA

Profissionais mais procurados: desenvolvedor front-end sênior, desenvolvedor full-stack pleno, desenvolvedor back-end pleno e especialista/cientista de dados;

Habilidades técnicas:

- Para desenvolvedores: java, .net, phyton, react, angular, vue.js, javascript, HTML, kotlin, flutter, swift;

- Para infraestrutura: cloud, vmware, active directory, windows server, VPN (rede virtual privada);

- Para segurança da Informação: preventivo e gestão pós-ataque, conhecimento e adequação à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), conhecimento da ISSO 270001, metodologias ágeis e inglês fluente;

Faixa salarial:

- Desenvolvedor front-end sênior: de R$ 11,5 mil a R$ 19,3 mil

- Desenvolvedor full-stack pleno: de R$ 8.100 a R$ 13,5 mil

- Desenvolvedor back-end pleno: de R$ 6.900 a R$ 11,6 mil

- Especialista/cientista de dados: de R$ 13,1 mil a R$ 21,9 mil

VENDAS E MARKETING

Profissionais mais procurados: analista de marketing digital, CRM/CX (profissionais de relacionamento e experiência do consumidor), gerente de ecommerce e analista de CRO (área de otimização de taxas de conversão);

Habilidades técnicas: inglês, gestão financeira/rentabilidade, habilidades em tecnologia, marketing digital e funil de conversão;

Faixa salarial:

- Analista de marketing digital: de R$ 4.100 a R$ 11 mil

- CRM/CX: de R$ 3.100 a R$ 8.600

- Gerente de ecommerce: de R$ 9.700 a R$ 24,6 mil