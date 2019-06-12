Home
Trabalho infantil ainda é preocupante no Brasil, diz fórum

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2016 mostram que o Brasil tem 2,4 milhões de crianças e adolescentes entre cinco e 17 anos trabalhando