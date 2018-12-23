Temporada do lucro: ideias para ganhar dinheiro no verão

Pedro Roque e Letícia Pinheiro alugam prancha de stand up paddle com Suzana Finamore (de verde) Crédito: Bernardo Coutinho

Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área. Como já dizia o verso de uma conhecida música da banda paulistana Charlie Brown Júnior, muitos profissionais aproveitam a natureza e a estação mais quente do ano para ganhar dinheiro. Com o calor do verão é possível alugar prancha de stand up e cadeiras de praia, comercializar biquínis, vender de picolés a drinks e até se tornar um personal bronze.

A ideia é aproveitar que muitas pessoas nesta época estão de férias e curtindo as praias e utilizar o calor para oferecer produtos e serviços diferenciados, faturando um dinheiro extra.

Entre as opções, também há atividades rentáveis e diferentes no mercado, o que atrai a atenção do cliente, como instrutor de passeios, churrasqueiro com serviço de buffet e até depilação.

Há dez anos, Suzana Finamore aluga pranchas de stand up paddle, em Vitória. Segundo ela, no ano passado, mais da metade dos clientes era turista, o que deve se repetir até o carnaval.

Calorão é aliado para garantir remuneração extra

As amigas Carina Rodrigues Trevisan e Noelle Morais de Castro se uniram para confeccionar e vender biquínis no verão. As moças tinham acabado de se formar em Direito no ano passado e queriam ter uma alternativa para ganhar dinheiro.

Fizemos um teste no verão de 2017. Para isso, juntamos as economias de cada uma e começamos a confeccionar, desenhar, escolher os modelos e tecidos e vender as peças. Este ano, voltamos com muitas novidades. Hoje, a nossa marca funciona como uma segunda renda para a gente nesta época do ano, conta Carina.

As amigas Carina Rodrigues Trevisan e Noelle Morais de Castro começaram a vender biquínis no verão do ano passado Crédito: Marcelo Prest

A jovem e a amiga são estagiárias de pós-graduação em um fórum da Grande Vitória. Ela afirma que o trabalho é grande e que a produção ainda é pequena, mas que futuramente a dupla quer se dedicar exclusivamente à marca. Sempre gostamos muito de praia e a nossa ideia foi aproveitar as oportunidades dessa época do ano, comenta Noelle.

Quem também aproveita o verão para ganhar um dinheiro extra é o comerciante Mário Pereira Filho. Ele e a esposa Jaqueline mantêm uma barraca de bebidas na Praia de Camburi, em Vitória, durante todo o ano, mas de dezembro até o carnaval ele aproveita para incrementar o negócio com aluguel de cadeiras e barracas de praia, além de vender salgados. Os filhos também ajudam a melhorar o atendimento.

O que ganhamos nesta época do ano dá para segurar as finanças em períodos em que os clientes deixam de frequentar a praia, ressalta.

A dica da especialista em gestão de pessoas Poliane Tonini é observar o talento que esse profissional tem e que chama a atenção dos amigos e familiares, para assim descobrir o tipo de atividade que poderia desempenhar naturalmente. Se você já tem uma ocupação principal, organize bem o tempo que será investido nesta atividade complementar, afirma.

O professor de empreendedorismo da UVV, Rafael Galveas, aponta outras ideias para quem quer aproveitar as oportunidades do verão.

Muitas pessoas que têm animal de estimação precisam viajar, mas não têm com quem deixar os bichinhos. Uma boa dica para empreendedor é hospedar esses animais em casa. Atividades com crianças também estão em alta e dá até para trabalhar em condomínios, por exemplo, exemplifica o professor.

Segundo Galveas, são inúmeras as possibilidades de trabalho no verão. No entanto, ele alerta que é preciso tomar alguns cuidados. O brasileiro é ótimo para empreender, mas falta planejamento, que consiste em estruturar e organizar o negócio. Antes de investir, é necessário conversar com quem tem um negócio parecido, colocar os custos no papel, entre outros pontos, destaca Galveas.

Notamos que muitos clientes eram até de fora do país, como franceses, argentinos e colombianos, comenta Suzana. Ela diz que, para fidelizar o cliente, oferece pacotes com descontos especiais que podem chegar a 40%, de acordo com o número de horas contratadas.

O empresário Pedro Roque e a advogada Letícia Pinheiro são alguns do clientes que aproveitam essa facilidade. A cidade propicia esse tipo de atividade, diz o jovem.

Na avaliação do diretor Executivo Financeiro da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo, Sidcley Gabriel, o profissional que quer ter uma renda extra pode apostar nas oportunidades que surgem no verão.

Toda atividade que tiver afinidade com o verão é bem-vinda. O profissional precisa avaliar o que tem de bom, o que é diferente e o que pode ser atrativo ao consumidor. É importante lembrar que o profissional precisa ter carisma, sempre com um sorriso no rosto, qualidade, limpeza, entre outros pontos, destaca.

Com aumento de turistas no Estado, também surgem oportunidades para trabalhar em bares, restaurantes, quiosques e hotéis. A expectativa é de que a rede hoteleira precise reforçar a mão de obra em até 20%, segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Espírito Santo, Gustavo Guimarães.

As oportunidades são para cargos como garçom, recepcionista, camareira recreadora e até jardineiro. Os interessados, segundo o executivo, devem ficar atentos às vagas anunciadas no Sine.

Com a retomada da economia, estamos mais confiantes e o consumidor também. Por conta disso, registramos um aumento na procura e a necessidade de novas contratações. Esse crescimento se deve também pela possibilidade dos contratos intermitentes, o que ampliou 10% do total de vagas, afirma Guimarães.

O presidente lembra que o turismo é o segundo maior gerador de empregos do mundo por conta da potencialidade.

Em bares e restaurantes também é grande o número de contratações. O presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares), Rodrigo Miguel Vervloet, ressalta que a estimativa da entidade é e que haja um aumento no movimento dos estabelecimentos em torno de 30% em relação ao mesmo período do ano passado.

As novas modalidades de contratação favorecem a criação de postos de trabalho. O interessado pode buscar informações no site do Sindbares, do Senac ou o Trabalhavix, da Prefeitura de Vitória, orienta Vervloet.

Algumas atividades para trabalhar no verão

Mário e a esposa Jaqueline trabalham o ano todo na Praia de Camburi. No verão, também alugam cadeiras e vendem salgados Crédito: Bernardo Coutinho

Durante o verão, os banhistas querem aproveitar o sol e curtir com os amigos. A venda de bebidas e alimentos é uma boa pedida para quem quer ganhar um extra. Uma outra dica é fazer e vender drinks, saladas de frutas e salgados, por exemplo.

Aluguel de cadeira e guarda-sol

As pessoas querem conforto e nada melhor do que não ter que se preocupar em levar cadeira e guarda-sol para a praia. O aluguel desses objetos pode garantir uma renda extra e comodidade ao banhista.

Personal bronze

O profissional pode oferecer sessões de bonzeamento natural (foto) e artificial. No primeiro caso, a pele é exposta à luz solar de forma controlada. Já no artificial, é utilizado um jato, que usa um produto na pele e não oferece riscos.

Depilação

Durante o verão, as pessoas costumam se cuidar mais e é aí que entram os profissionais de depilação, por exemplo. Os atendimentos podem ser feitos na casa dos clientes e em centros de estética.

Turismo

A expectativa é de que haja um crescimento de 15% a 20% na demanda de mão de obra em função do verão, com isso, há mais oportunidades de trabalho. As vagas são para recepcionista, camareira, garçom, recreadora, entre outros, em bares, restaurantes, hotéis e pousadas. Os interessados podem procurar as empresas desses serviços para se cadastrar às vagas. Nesse caso, há chances para cargos como garçom, cozinheiro, caixa, auxiliar de cozinha, entre outros.

Vendedor de picolé

As fábricas de picolés costumam trabalhar com consignação. O trabalhador pega o produto, vende e, no final do dia, presta conta do que vendeu. É possível ter lucro de até 100%.

Churrasqueiro

Em momentos de lazer, este é um profissional bastante requisitado para atuar em festas de final de ano e no verão. Incremente o negócio oferecendo além da mão de obra serviços como buffet.

Artesanato

Quem tem habilidade manual pode aproveitar o talento para confeccionar peças artesanais como brincos, pulseiras, bandanas, cangas personalizadas, chapéus e boné bordado.

Roupas de praia

Biquínis, maiôs, saídas de praia e sungas são essenciais para quem quer curtir uma praia. A venda dessas peças pode ser bastante lucrativa.

Motorista

Atuar como motorista de aplicativo nas horas vagas pode render uma boa renda, ainda mais com o grande número de turistas circulando pelas cidades.

Professor de educação física

O profissional pode dar aulas esportivas na praia, atuar como personal trainer e também em colônia de férias, com atividades de recreação e esportivas.

Pet Sitter

Nas férias, muitas famílias costumam viajar e não têm onde deixar seus animais de estimação. Uma boa pedida é ser babá de cachorros e gatos. O atendimento pode ser em hospedagem, visita aos bichinhos em casa e até sair para passear com eles.

Instrutor de passeio

É possível organizar algumas excursões em pontos turísticos da cidade onde mora.

Promoter de festas