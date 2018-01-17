Tecnologia capixaba para explorar o pré-sal

Oito equipamentos, chamados de manifolds, estão sendo fabricados em Aracruz pela Imetame Crédito: Rafael Silva | Gazeta Online

Quando o assunto é o setor petrolífero, o Espírito Santo se destaca não só pela sua posição de segundo maior produtor de óleo e gás do país, mas também pela sua inserção no fornecimento de bens e serviços para essa indústria, que é tão exigente e seletiva.

Um exemplo da força capixaba nesse meio vem do Norte do Estado, com a empresa Imetame, de Aracruz. Ela, que está há 37 anos no mercado e com tradição no setor metalmecânico, tem nos últimos anos investido também no desenvolvimento de equipamentos para serem usados na exploração e produção do pré-sal.

Desde 2015, a companhia trabalha na fabricação de uma tecnologia para ser utilizada no fundo do mar. Trata-se do chamado manifold, uma estrutura que serve para interligar diversos poços à plataforma de petróleo.

Oito equipamentos, chamados de manifolds, estão sendo fabricados em Aracruz pela Imetame Crédito: Rafael Silva | Gazeta Online

Esse equipamento é essencial no processo de injeção de água e gás, uma vez que aumenta a recuperação de petróleo dos campos offshore (em mar), contribuindo para a melhoria da produtividade dos poços.

O produto  formado por um conjunto de válvulas e acessórios  será utilizado em campos da Petrobras. Aliás, foi a estatal quem encomendou à norueguesa Aker Solutions oito manifolds, resultando em um contrato de

US$ 300 milhões, quase R$ 1 bilhão, assinado em 2014 pelas duas gigantes.

Depois da encomenda feita pela Petrobras, foi a vez da Aker contratar a Imetame para executar o projeto das oito unidades, que vêm sendo produzidas na unidade da empresa em Aracruz.

Nos últimos dias, o primeiro manifold submarino foi entregue para começar a ser instalado e ter as estruturas conectadas a unidades de produção, tudo isso a uma profundidade de até 2.500 metros. Ainda neste ano, a previsão é que outros equipamentos deixem as instalações da Imetame rumo aos campos do pré-sal. Mas a encomenda completa só deverá ser finalizada até 2020.

Além da fabricação das estruturas, das tubulações e pinturas, a empresa capixaba também tem realizado a montagem e os testes dos manifolds, que acontecem ainda com o acompanhamento de profissionais da Aker Solutions, que desenvolveu esses itens para terem um tempo de vida útil de 30 anos.





Os manifolds foram os primeiros equipamentos fabricados pela Imetame para operação submarina. Mas ela já vem atuando no setor de óleo e gás há mais tempo, como com a manutenção de mais de 15 plataformas da Petrobras na Bacia de Campos.

Outro trabalho feito recentemente pela empresa foi a fabricação de módulos (Skid SRU) para as plataformas P-71 e P-68. Ambos equipamentos, de quase 150 toneladas cada, são responsáveis pelo tratamento da água do mar que será captada pela embarcação.

SAIBA MAIS

O que é

O manifold é uma estrutura  formada por um conjunto de válvulas e acessórios  que serve para interligar diversos poços à unidade de produção de petróleo e gás, como um FPSO ou uma plataforma flutuante. Ele pode ser usado também para permitir que um grupo de poços compartilhe sistemas de injeção de água e gás lift (elevação de óleo e gás até a superfície por meio de gás pressurizado).

Produtividade

Esses equipamentos são essenciais no processo de injeção de água e gás, pois aumentam a recuperação de petróleo dos campos offshore, ajudando a melhorar a produtividade dos poços petrolíferos.

Contrato

Em 2014, a norueguesa Aker Solutions fechou um contrato de US$ 300 milhões (quase R$ 1 bilhão) com a Petrobras para o fornecimento de oito manifolds submarinos. A Aker desenvolveu o projeto e contratou a capixaba Imetame, de Aracruz, para executá-lo.

Fundo do mar