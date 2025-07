Guerra comercial

Tarifa efetiva dos EUA sobre Brasil será de 30,8%, estima Goldman Sachs

Empresa refaz cálculo após divulgação de 694 produtos isentos da cobrança de taxa

SÃO PAULO - O Goldman Sachs disse que a taxa efetiva dos EUA sobre todas as importações brasileiras será de 30,8%, seis pontos percentuais abaixo de um cálculo anterior, após contabilizar a lista de 694 isenções publicada pela Casa Branca nesta quarta-feira (30). >

"Nossos cálculos sugerem que as isenções listadas no decreto reduzem o aumento esperado na taxa efetiva dos EUA sobre todas as importações brasileiras em 6 (pontos percentuais), para ainda altos 30,8%", disse o Goldman em nota a clientes na noite desta quarta-feira.>