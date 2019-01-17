Home
>
Economia (BR)
>
Tarifa de embarque do Aeroporto de Vitória sobe pela 3ª vez em um ano

Tarifa de embarque do Aeroporto de Vitória sobe pela 3ª vez em um ano

Taxa para voos domésticos acumula alta de 40% e vai a R$ 32,95. Já a de voos internacionais será de R$ 115,82