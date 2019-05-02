Home
>
Economia (BR)
>
Suspensa a regra da reforma trabalhista sobre gestantes e lactantes

Suspensa a regra da reforma trabalhista sobre gestantes e lactantes

A norma admite que trabalhadoras gestantes exerçam atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo e lactantes desempenhem atividades insalubres em qualquer grau