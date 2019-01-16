Home
>
Economia (BR)
>
STJ libera venda de subsidiária da Petrobras

STJ libera venda de subsidiária da Petrobras

Liminar concedida pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região impedia a Petrobras de vender 90% da Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG); Corte Superior acolheu recurso da Advocacia-Geral da União