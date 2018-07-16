Serviços do INSS passam a exigir agendamento a partir desta segunda

Sede da Superintendência do INSS no Espírito Santo Crédito: Gazeta Online

Nesta segunda-feira (16) o INSS passa a exigir agendamento para atendimentos que até então eram feitos diretamente nas agências previdenciárias. Agora, o trabalhador que quer consultar o extrato previdenciário (também conhecido como extrato CNIS), o histórico de crédito de benefício ou a carta de concessão de sua aposentadoria tem que agendar dia e hora pela internet (meu.inss.gov.br) ou pela central de atendimento telefônico 135.

O agendamento também passará a ser exigido caso o segurado queira obter o extrato de empréstimo consignado ou de Imposto de Renda, assim como pedir a Declaração de Benefício  Consta/Nada Consta. O objetivo é evitar que as pessoas compareçam às agências por conta de serviços que já estão disponíveis pelo portal Meu INSS (meu.inss.gov.br).

Quem comparecer a uma agência sem agendamento prévio será instruído a voltar depois de fazer a marcação, se quiser um atendimento presencial, sendo também orientado a se cadastrar no site para obter o documento desejado sem sair de casa.

O INSS também lembra que algumas instituições bancárias já oferecem a consulta ao extrato previdenciário, a exemplo de Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

COMO UTILIZAR O MEU INSS

Para utilizar o Meu INSS, é preciso fazer o cadastro em meu.inss.gov.br, o que leva de três a cinco minutos. O segurado precisa informar o nome completo, o CPF, a data e o local de nascimento, além do nome da mãe, para que o sistema gere uma senha de acesso provisório.

Assim que o login é efetuado, aparece uma mensagem instruindo o segurado a criar a própria senha. Depois desse procedimento, o interessado já pode conferir os serviços oferecidos pelo portal.

Também é importante ter em mãos a carteira de trabalho, pois algumas perguntas sobre a vida trabalhista e as contribuições feitas ao INSS são feitas para garantir que se trata mesmo do titular acessando a ferramenta.

OUTROS SERVIÇOS JÁ AGENDADOS

No dia 24 de maio, outros serviços oferecidos pelo INSS que até então eram solicitados diretamente nas agências previdenciárias  sem a necessidade de marcação de dia e horário de atendimento  passaram a exigir agendamento.

Entre os serviços que já exigem marcação estão: atualização de dados cadastrais e transferência de benefícios para outras agências. O mesmo valerá para as pessoas que desejam atualizar dados para efeito de Imposto de Renda, alterar o meio de pagamento do benefício, cadastrar ou renovar uma procuração concedida a um representante legal, e reativar um benefício suspenso ou cancelado.

Outras situações que, em maio, passaram a requerer agendamento são: renúncia de pensão por morte ou auxílio-reclusão, solicitação de um valor não recebido, cadastramento ou atualização de dados de dependentes para a concessão de salário-família, suspensão de benefício assistencial à pessoa com deficiência para inclusão no mercado de trabalho (ou reativação deste mesmo benefício) e emissão de certidão para saque de PIS/Pasep/FGTS.