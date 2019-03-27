Home
Senado votará PEC do Orçamento na semana que vem

Segundo Davi disse à Folha de S.Paulo, houve um acordo entre os líderes e o texto passará primeiro na CCJ (comissão de Constituição de Justiça) na próxima quarta-feira (03) e na noite do mesmo dia, vai ao plenário