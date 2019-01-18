Home
>
Economia (BR)
>
Seguro-desemprego é reajustado em 3,43%

Seguro-desemprego é reajustado em 3,43%

A parcela máxima passará de R$ 1.677,74 para R$ 1.735,29. A mínima, que acompanha o valor do salário mínimo, foi reajustada de R$ 954 para R$ 998