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Queda do indicador

Segundo FGV, incerteza da economia recua 3 pontos em julho

O indicador chegou a 119,3 pontos, retornando ao nível de maio de 2021. Dois componentes do índice apresentaram queda

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 12:05

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

30 jul 2021 às 12:05
Calculadora, dívida, renegociação
De acordo com FGV, incerteza da economia recua 3 pontos em julho Crédito: Shutterstock
O Indicador de Incerteza da Economia brasileira, calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 3 pontos de junho para julho deste ano. Com isso, o indicador chegou a 119,3 pontos, retornando ao nível de maio de 2021.
Os dois componentes do índice apresentaram queda. O componente de Mídia, baseado na frequência de notícias com menção à incerteza na imprensa, recuou 2,8 pontos, para 118,9 pontos.
O componente de Expectativas, que mede a previsão de analistas econômicos para os 12 meses seguintes, recuou pela quarta vez consecutiva. A queda foi de 2,5 pontos e levou a expectativa para 113,2 pontos, menor nível desde janeiro de 2020 (112,5).
“A melhora dos números da pandemia no Brasil e a recuperação gradual da atividade econômica motivaram a redução do nível de incerteza no mês”, disse a economista da FGV Anna Carolina Gouveia. “Para um recuo mais expressivo das incertezas neste segundo semestre de 2021, é preciso que os fatores que motivaram a queda do indicador em julho continuem melhorando de forma sustentável nos próximos meses”.

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