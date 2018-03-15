Sede da Petrobras no ES vai receber 700 novos profissionais

A partir de junho e julho, a Petrobras irá mudar a gestão de campos de petróleo que hoje estão sob o comando de unidades no Rio de Janeiro para o Espírito Santo, o que irá representar a transferência de cerca de 700 profissionais da operação fluminense para a capixaba.

A informação é do governador Paulo Hartung, que esteve ontem reunido, no Rio, com o presidente da Petrobras, Pedro Parente, e com diretores da estatal. Segundo ele, a gestão de ativos como o de Roncador, Albacora e Albacora Leste, todos na Bacia de Campos, vão migrar para o Estado.

Esses 700 profissionais irão para a sede da Petrobras na Reta da Penha, e isso traz um impacto muito positivo na nossa economia, injeta renda na sociedade. O mercado de uma maneira geral é beneficiado, com aumento da demanda no comércio, no setor imobiliário, nos serviços. Essa é uma conquista muito grande e acredito que vamos retomar aquele dinamismo no setor que tivemos no passado, avaliou.

O prédio da Petrobras em Vitória (Edivit) tem capacidade para acomodar cerca de dois mil profissionais, mas atualmente a sede da petrolífera tem uma lotação bem abaixo do seu limite, com cerca de 1.000 empregados entre diretos e terceirizados.

As mudanças de gestão de campos de petróleo fazem parte do plano de reestruturação das áreas operacionais de exploração e produção e de refino e gás natural, aprovado em 2017. A justificativa dada pela Petrobras é de que a reformulação vai trazer mais competitividade para a companhia.

Com a implantação do projeto, a previsão é de uma redução aproximada de 11% no número de funções gerenciais, o que irá representar uma economia da ordem de R$ 35 milhões por ano em todo o país.

As alterações nos ativos foram definidas a partir das características dos campos petrolíferos a fim de equilibrar a produção e potencializar projetos de desenvolvimento.

Além da transferência de profissionais, Hartung contou que foram abordados na reunião temas como investimentos da petroleira, discussão jurídica sobre a unificação do Parque das Baleias e a criação da companhia de gás.