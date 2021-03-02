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Imposto de Renda

Saque emergencial de R$ 1.045 do FGTS deve ser declarado no IR 2021

O valor foi disponibilizado pelo governo no ano passado, em função da pandemia, e ficou disponível de 15 de junho a 31 de dezembro em contas ativas e inativas que tinham saldo.

Publicado em 02 de Março de 2021 às 15:35

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 mar 2021 às 15:35
Aplicativo do FGTS: saque emergencial de 2020 precisa ser declarado no IR
Aplicativo do FGTS: saque emergencial de 2020 precisa ser declarado NO Crédito: Carlos Alberto Silva
Em 2020, por causa da pandemia de Covid-19, o governo liberou o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O valor de até R$ R$ 1.045 ficou disponível de 15 de junho a 31 de dezembro em contas ativas e inativas que tinham saldo. Quem fez a retirada deve declarar o valor no Imposto de Renda 2021.
Para os cidadãos que têm a obrigatoriedade de declarar o IR, todos os tipos de saques do FGTS devem constar na declaração, incluindo o saque-aniversário, a retirada de recursos para a compra de imóvel, a retirada por demissão sem justa causa ou quaisquer outros motivos que permitam a liberação do dinheiro.
Os valores retirados não alteram a base de cálculo do Imposto de Renda, por ser um rendimento isento.

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COMO DECLARAR O SAQUE DO FGTS 

O saque do FGTS deve ser declarado com o preenchimento da ficha "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis". A ficha é disponibilizada no menu do programa para preenchimento e transmissão da declaração de Imposto de Renda 2021.
O "Tipo de Rendimento" é o código 04, que se refere a "Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho; e FGTS".

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Blog do IR - Leão Responde: Como eu sei se tenho que declarar o Imposto de Renda neste ano?

O contribuinte deve escolher então o tipo de beneficiário, titular ou dependente, e informar o CNPJ da fonte pagadora, que, no caso, é a Caixa Econômica Federal.
Para concluir o preenchimento, ele deve informar o valor que foi retirado e finalizar.

IMPOSTO DE RENDA 2021

Receita Federal reservou algumas mudanças e novas regras para a declaração do Imposto de Renda 2021. Entre elas, chama atenção a devolução do auxílio emergencial para contribuintes que receberam o benefício e também tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,76 no ano passado.
A entrega da prestação de contas ao Fisco começou na segunda-feira, 1º de março. O prazo final é dia 30 de abril.

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6.821 contribuintes no ES entregam declaração do IR no primeiro dia

Nos casos em que o contribuinte tem valores a receber, quanto mais rápida a entrega da declaração, mais cedo virá a restituição.
Assim como no ano passado, o calendário de pagamentos será de cinco meses, de maio até setembro.
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