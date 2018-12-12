Santa Maria de Jetibá: análises de solo e de água de graça

Análise de solo será feita gratuitamente para produtores de Santa Maria de Jetibá Crédito: PIXABAY

Os produtores de Santa Maria de Jetibá terão um alívio no bolso no próximo ano. Cerca 500 agricultores familiares poderão fazer gratuitamente até duas análises de solo para plantio e uma análise de água para irrigação.

Juntos, os três exames laboratoriais custariam, em média, R$ 300 para serem realizados. O produtor pode usar o benefício ao longo de um ano. Mas, segundo o Projeto de Lei (PL) Nº 072/2018, aprovado na última segunda-feira (10) pela Câmara Municipal da Cidade, o custeios dessas análises para os pequenos agricultores que residem no município será pago pela orçamento da Secretaria de Agropecuária de Santa Maria de Jetibá.

De acordo com o secretário de Agropecuária de Santa Maria de Jetibá, Egnaldo Andreatta, a economia da cidade está baseada, essencialmente, na produção de hortifrutigranjeiros.

"Dessa forma, além da diminuir os custos para o produtor, a ideia do projeto é incentivar o uso adequado do solo. Se o produtor souber como está a terra que ele planta - se precisa ser mais adubada ou receber algum tipo de defensivo - e a qualidade da água que usa para irrigar, consequentemente vai diminuir o uso desnecessário de defensivos e fertilizantes nas plantações. Com isso, os alimentos serão cada vez mais saudáveis e incentivamos indiretamente a produção de orgânicos", explica.

O projeto para financiar as análises surgiu de uma demanda dos agricultores à Secretaria de Agropecuária do município e foi desenvolvido em conjunto com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e o Sindicato dos Agricultores Familiares de Santa Maria de Jetibá. Ele faz parte do Programa de Fomento para Agricultura Familiar do município.

A licitação para contratar a empresa responsável pelas análises deve ocorrer em janeiro de 2019. Mas, o agricultor já pode se preparar para solicitar os testes.

CONFIRA O QUE SERÁ PRECISO

Para requisitar as análises, os produtores rurais precisarão protocolar o pedido do teste na sede da prefeitura e direcioná-lo à Secretaria de Agropecuária. Nele devem constar:

- Cópia do CPF e RG do requerente;

- Cópia de comprovante de residência, provando que o requerente reside no Município de Santa Maria de Jetibá

- Cópia do Extrato da DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) ativa, comprovando que a propriedade atendida se localiza do Município de Santa Maria de Jetibá;

- Cópia da Nota Fiscal do Bloco de Produtor, requerente emitida nos últimos 12 meses.