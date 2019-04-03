Home
>
Economia (BR)
>
Saída de dólares do país supera entrada em US$ 4,2 bilhões em março

Saída de dólares do país supera entrada em US$ 4,2 bilhões em março

Esse é o primeiro saldo negativo do ano, após janeiro e fevereiro registrarem entradas de dólares maiores do que as saídas: US$ 55 milhões e US$ 8,626 bilhões, respectivamente