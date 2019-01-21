Saiba como limpar o nome sem sair de casa

Renegociação pode ser feita pela internet Crédito: Pixabay

Ir até a loja ou banco, olhar no olho do credor e pedir para renegociar uma dívida não é uma situação fácil. Passar horas e horas numa fila esperando para ser atendido num mutirão de renegociação também não. Mas essas situações, por vezes até constrangedoras, podem ser facilitadas.

A cada dia cresce o número de pessoas que renegociam dívidas pela internet e limpam o nome sem precisar sair de casa.

O Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), a Serasa Experian, o Procon e diversos bancos já disponibilizam serviços para que os clientes façam as renegociações das dívidas pelo computador ou celular.

Gilliard Ferrari, gerente-geral de Reestruturação de Ativos do Banestes disse que o banco está incentivando os clientes a procurarem essa forma de negociação.

“Estamos incentivando e fazendo melhorias para que os clientes procurem essa forma de negociação. Queremos facilitar a vida do cliente e, com a negociação on-line, a pessoa poupa tempo e trata direto com a área responsável por esse setor”, explicou Ferrari, acrescentando que as propostas recebidas são respondidas em até 48 horas.

Segundo a Serasa, os acordos fechados pela internet em novembro do ano passado – tanto feitos por pessoas físicas quanto jurídicas – aumentaram em 268% na comparação com o mesmo período de 2017. Já o SPC informa que a internet está presente em 29% dos casos de renegociação de dívidas.

“No total, 29% dos inadimplentes que renegociaram suas dívidas utilizaram alguma ferramenta on-line, sendo que 43% deles iniciaram e finalizaram a negociação apenas com o uso dessas plataformas digitais, sem intervenção de outro meio tradicional”, informou o SPC por sua assessoria.

LUCRO

Quem está lucrando com essa possibilidade é o advogado Luiz Henrique Garcia, CEO da QuiteJá, uma empresa que faz renegociação de dívidas pela internet.

“Eu vi a forma agressiva com a qual os bancos e financeiras cobravam as pessoas. Então comecei oferecer um serviço para que as pessoas paguem suas, consigam descontos, mas sem a cobrança agressiva”, conta.

“Hoje envio SMS (mensagem por celular) para as pessoas com dívida e, por lá, começamos a negociação. Somente em 2018 foram mais de 100 mil acordos fechados”, destacou Luiz Henrique dizendo que é pago pelos bancos para fazer o serviço.

A advogada Raquel da Costa Lima Tamashiro ressalta os benefícios dos atendimentos on-line. Ela atende muitos clientes que abrem processos de reclamação contra empresas e faz os procedimentos pelo computador. “Tenho uma experiência boa com o consumidor.gov.br. Faço todas as minhas reclamações pela internet e faria negociações de dívidas on-line numa boa, se precisar. Com os serviços pela internet, a gente poupa tempo e fica tudo documentado” disse Raquel.

COMO RENEGOCIAR

Direto no banco

Banestes

O banco possui em seu site (banestes.com.br) a área “Renegociação de Dívidas”. Basta clicar em Crédito - Pessoa Física. Os clientes preenchem um formulário de solicitação de renegociação de dívidas, inserindo seus dados pessoais e também uma proposta para o Banco.

Banco do Brasil

É possível renegociar dívidas pelo site bb.com.br/renegocie. Para utilizar a alternativa, o cliente precisa instalar o módulo de segurança do banco. O canal oferece prazo para pagamento e datas flexíveis para o vencimento.

Caixa

A Caixa Econômica Federal disponibiliza no seu site negociação de dívidas de até R$ 50 mil para pessoas físicas. As dívidas podem ser negociadas a qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana. Basta acessar caixa.gov.br, clicar na aba “Produtos” e “Negocie sua dívida”.

Itaú

Logo na página inicial do site itau.com.br o cliente consegue acessar a opção “Renegociação”, que fica no canto direito da página.

Santander

O banco oferece a possibilidade de acordo por meio do site na área renegociação de dívida, logo na página principal do santander.com.br. Lá o cliente insere o CPF e pelo cadastro o banco identifica se ele está apto a ter alguma solução de renegociação.

Bradesco

O Bradesco também disponibiliza renegociação de dívidas on-line para clientes pessoa física. Para a renegociação, o cliente precisa acessar a conta-corrente, visualizar os contratos em atraso e escolher um plano para o pagamento.

Outras maneiras

Governo Federal

O governo federal tem um site que, apesar de não ser voltado para a negociação de dívidas, também pode ser utilizado para este fim.

Acessando consumidor.gov.br e fazendo o cadastro, o usuário consegue abrir uma negociação. Para isso, é preciso digitar o nome da empresa, clicar em procurar e, depois, clicar em “Registrar Reclamação”.

Na página que abrir, o cliente poderá descrever sua dívida e fazer uma proposta de negociação.

Procon Estadual e municipais

Pelo site do Procon Estadual o consumidor capixaba consegue fazer renegociações em 38 Procons municipais, além do próprio Procon Estadual.O caminho começa no site procon.es.gov.br, onde o usuário deve procurar pelo ícone “Atendimento Eletrônico”. Ao clicar em “Área do Consumidor” vai ser necessário fazer um cadastro. Depois do cadastro vai abrir uma nova janela, onde o consumidor deve clicar em “registrar atendimento”. A página que abrir virá com um espaço para relatar um problema, ou situação. O usuário deve fazer a proposta e aguardar. As empresas têm de 10 a 15 dias para responder.

Limpa Nome

O serviço de renegociação de dívidas online da Serasa começa com o cadastro no endereço serasaconsumidor.com.br. Após o registro, o usuário recebe um e-mail de validação do cadastro e, ao clicar na validação, irá abrir uma nova página.

Nessa nova página, o usuário deve clicar na aba “O que você precisa” e depois escolher “Negociar minhas dívidas”. Nessa parte do site vão aparecer as ofertas para negociação das dívidas em aberto.

Consumidor Positivo

É o serviço de negociação do SPC. Para negociar com eles é preciso acessar consumidorpositivo.com.br e fazer um cadastro.

Feito isso, basta clicar na aba “Para você” e depois no ícone “Limpar meu nome”. Em seguida, abrirá uma nova janela e o consumidor deverá clicar em “Quero limpar meu nome agora”. Nessa área, o usuário irá ver quais são os débitos em seu nome, fazer uma proposta e gerar o boleto para pagamento. Caso não tenha dívidas, o site emite um “Nada consta” em nome do usuário.

QuiteJá

É o único dos serviços que não precisa de um cadastro prévio. Basta acessar quiteja.com.br, informar o CPF e clicar em “negociar dívida”. Na página seguinte você coloca o número do seu telefone para receber um código. Ao colocar o código, irá aparecer em outra janela as opções para negociação.

DESCONTO É MAIOR PARA AS DÍVIDAS ANTIGAS

Para quem está pensando em renegociar uma dívida, seja pessoalmente ou pela internet, é importante saber que as dívidas mais antigas são as que geram um maior desconto para o consumidor na hora da renegociação.





Segundo o presidente do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES), o economista Ricardo Paixão, as empresas tendem a abrir mão de um grande percentual de juros quando a dívida já está perto de prescrever.

“Todas as dívidas possuem um prazo prescricional. Quando uma dívida está perto desse prazo, a tendência é que a empresa que vai negociar o débito dê um desconto maior, retirando grande parte dos juros. Como é uma dívida antiga, a empresa acha que não vai receber nada e tenta diminuir a perda”, explicou Ricardo Paixão.

Por outro lado, as dívidas mais recentes são mais difíceis de serem negociadas. “Pode ser que para a empresa não seja interessante fazer uma redução de juros tão alta para uma dívida recente”, continuou o presidente do Corecon-ES.

JUROS

Mas o economista Antônio Marcus Machado destaca que, na hora de uma renegociação, é importante pagar primeiro os débitos que têm os juros maiores, como os do cartão de crédito, independentemente se a dívida é recente ou mais antiga.

“Como os juros são muito acima do mercado, essa dívida deve ser renegociada primeiro e a pessoa também tem boas chances de conseguir desconto”, avaliou.

Ricardo Paixão acrescenta que o consumidor precisa ter consciência da sua capacidade de pagamento. “O consumidor não pode só culpar o banco. Os juros para contas em atraso são, sim, altos, mas isso não é ilegal. É preciso ter consciência e só contratar a linha de crédito que é compatível”.

PROCURA PELO SERVIÇO ON-LINE NO ESTADO TENDE A AUMENTAR

O presidente do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES), o economista Ricardo Paixão, aposta que a procura pelo serviço de renegociação de dívidas on-line tende a crescer no Espírito Santo. Ele avalia até sugerir que no próximo mutirão do Procon-ES seja instalado um terminal para negociações on-line.

“A tendência é que esse tipo de negociação aumente com o passar do tempo. Essa é uma boa aposta para o futuro”, comentou Paixão, citando que a maior parte das famílias capixabas ainda procura a negociação nas instituições físicas.

“Podemos fazer uma feira para mostrar como funciona. Quem sabe até no próprio mutirão de negociação podemos ter um terminal para mostrar como faz”, completou o presidente do Corecon-ES.

Para ele, um dos motivos da negociação de dívidas pela internet ainda não ter deslanchado no Estado é a desconfiança que ainda cerca o meio virtual.

“Esses mecanismos tecnológicos geram uma grande praticidade, mas ainda contam com certa desconfiança de parte da população. A pessoa que tem a dívida fica numa situação desconfortável, constrangida e quando é procurado pela empresa para uma renegociação, fica com receio de ser algum golpe”, comentou.