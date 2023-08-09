Robô-estoquista e tecnologia para sala de aula são atrações na Serra

O Pavilhão de Carapina, na Serra, recebe, até esta quinta-feira (10), a Mec Show 2023, uma das maiores feiras de inovação industrial do país. A estimativa é que mais de 15 mil pessoas passem pelo evento e mais de R$ 100 milhões em negócios sejam feitos.
"Para nós, é muito importante se fazer presente aqui na Mec Show e chegamos aqui com muita inovação", frisou o gerente-executivo de águas profundas da Petrobras, Paulo Marinho, que apresentou um dos destaques da feira: o robô "Anymal D", que é capaz de realizar vários trabalhos de monitoramento na área industrial. "Ele não está substituindo as pessoas. Ele complementa as atividades e vai a lugares onde, para o ser humano, seria de difícil acesso", disse o executivo ao apresentar o robô.
Além da estatal, várias expositores levaram seus produtos. De acordo com a assessoria do evento, 300 marcas locais, nacionais e internacionais participam da feira. A Gazeta visitou a feira e, no vídeo, você pode conferir algumas das tecnologias mais legais que estão em exposição.
Como participar
A Mec Show acontece entre os dias 8 e 10 de agosto, das 15h às 21h, no Pavilhão de Carapina, na Serra. A feira é dirigida a empresários e profissionais do setor industrial maiores de 16 anos - menores não são permitidos, mesmo acompanhados. O credenciamento deve ser feito pelo site da Mec Show e é gratuito para profissionais da indústria. Para mais informações e vendas, é possível entrar em contato pelo e-mail [email protected].