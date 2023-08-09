Robô-estoquista e tecnologia para sala de aula são atrações na Serra

"Para nós, é muito importante se fazer presente aqui na Mec Show e chegamos aqui com muita inovação", frisou o gerente-executivo de águas profundas da Petrobras, Paulo Marinho, que apresentou um dos destaques da feira: o robô "Anymal D", que é capaz de realizar vários trabalhos de monitoramento na área industrial. "Ele não está substituindo as pessoas. Ele complementa as atividades e vai a lugares onde, para o ser humano, seria de difícil acesso", disse o executivo ao apresentar o robô.