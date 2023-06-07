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Lar inteligente

Como usar a tecnologia para garantir praticidade na sua casa

Especialistas dão dicas de como tornar o seu lar automatizado e funcional com a aplicação de aparelhos controlados por meio do smartphone e até mesmo por comando de voz
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

07 jun 2023 às 09:40

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 09:40

Casa automatizada
A aplicação da tecnologia deve focar ambientes em que o morador conseguirá aproveitá-la melhor Crédito: Shutterstock
Atualmente, é possível controlar e comandar – seja por voz, seja por temporizador, seja pelo smartphone – aparelhos eletrônicos e outros itens presentes nos mais variados ambientes de uma casa. Essa integração, além de conforto e segurança, ainda proporciona facilidade para tarefas do dia a dia.
A integração de aparelhos com comandos automáticos pode ser feita em qualquer espaço do lar. No entanto, as arquitetas Fernanda Hardt e Juliana Rinaldi explicam que a aplicação da tecnologia deve focar ambientes em que o morador conseguirá aproveitá-la melhor.
“Normalmente, a área mais procurada para isso é a social, e alguns ainda expandem para a área íntima. A lavanderia, a despensa e o banheiro são ambientes com menor aderência a esse sistema”, ressaltam.
A seguir, confira algumas dicas das arquitetas e da técnica de design de interiores Lorena Oliveira para automatizar a sua casa:

Sala de estar

Casa automatizada, automatização
A sala é o ambiente mais procurado para ser automatizado Crédito: Shutterstock
Esse é o ambiente mais procurado para ser automatizado. Nele, é possível trabalhar com iluminação, sistema de som, home theater e, até mesmo, sofás inteligentes , que garantirão mais conforto para o espaço. Além disso, é geralmente na sala de estar onde são instalados os equipamentos que fazem a integração da tecnologia por toda a casa.

Cozinha

Imagem Edicase Brasil
Eletrodomésticos automatizados garantem praticidade no dia a dia (Imagem: Justin_Krug | Shutterstock) Crédito:
Para esse ambiente, a recomendação é focar os eletrodomésticos automatizados, como cafeteiras e geladeiras inteligentes. Dessa forma, o morador garante mais praticidade durante o preparo de alimentos. Outra dica é apostar na iluminação para facilitar o trabalho na bancada e no fogão. E, para aqueles que gostam de cozinhar ouvindo música, a última sugestão, então, é investir no sistema de som.

Quarto

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A automatização do quarto garante mais conforto e praticidade Crédito: Shutterstock
Para o quarto, o principal investimento é a iluminação. Ao automatizá-la, o morador poderá configurar a luz de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, deixar o ambiente com a luz mais confortável para ajudar na chegada do sono. Outra aposta são as cortinas automatizadas e o sistema de ar-condicionado. Eles garantirão conforto e praticidade ao usuário, que poderá manuseá-los sem sair do lugar.

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