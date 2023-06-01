Confira 5 formas de usar tapetes que transformam a sua casa

Dos coloridos aos estampados, dos listados aos geométricos. Hoje em dia, o que vale mesmo é pensar fora da caixinha e se permitir ousar na hora de escolher um tapete Crédito: Amanda Fulco/Arquivo pessoal

Engana-se quem pensa que o tapete serve apenas para delimitar um espaço no décor. Muito pelo contrário. Essas peças podem ser utilizadas para dar mais modernidade ao ambiente por meio de estampas, texturas e formas geométricas. Ou seja, não tem mais essa de tapetes lisos e quadrados. A moda agora é quebrar a monotonia e agregar personalidade ao ambiente com as novas tendências do mercado.

Afinal, para a diretora de identidade da By Kamy, Francesca Altazi, o tapete pode ser enxergado como uma obra de arte no meio do ambiente em que ele se encontra. Principalmente quando estamos falando da sala de estar.

"Uma casa sem cortina e sem tapete, parece uma casa que você acabou de se mudar. O têxtil esquenta e dá uma sensação de finalização. Quando entramos em uma sala, o tapete é um dos primeiros elementos que enxergamos. Então, ele precisa transmitir a personalidade de quem vive ali", reforça.

Dos coloridos aos estampados, dos listados aos geométricos. Hoje em dia, o que vale mesmo é pensar fora da caixinha e se permitir ousar na hora de escolher um tapete para a sala, o quarto ou até o lavabo. Mas é claro que com consciência.

Para não ter erro, a arquiteta Amanda Fulco sempre faz recomendações de uso, mas diz que a decisão final, é claro, fica com o cliente Crédito: Amanda Fulco/Arquivo pessoal

Isso porque, segundo Francesca Altazi, o importante é dar o valor correto para cada ambiente. “Então, não recomendamos usar um material muito mais caro no lavabo, quando o lugar dele pode ser na sala de estar, devido à exposição", pontua.

Sendo assim, avalie bem a necessidade de cada cômodo e o conceito utilizado em cada ambiente para que a peça não destoe do que está sendo observado. Para não ter erro, a arquiteta Amanda Fulco sempre faz recomendações de uso, mas diz que a decisão final, é claro, fica com o cliente.

“A maioria dos tapetes são de fibras naturais ou sintéticas. Os mais duráveis são os sintéticos. Com os meus clientes, sempre procuro saber se alguém tem alergia, para ter mais cuidado na escolha do tapete”, afirma.

De acordo com a especialista, os formatos orgânicos e sobrepostos são a pedida do momento e, de fato, contribuem para dar um destaque no ambiente.

5 tendências de tapetes para transformar a casa

Se você se interessou e está pensando em investir em uma peça para algum ambiente, separamos algumas dicas com as especialistas para você escolher o tapete ideal para a sua casa.

01 Cores e mais cores Tapetes lisos e de cores sóbrias ficaram no passado. Hoje, já é possível encontrar modelos mais coloridos que se destaquem no ambiente. Mas, para quem ainda tem medo de errar na escolha e destoar do ambiente, a diretora de identidade da By Kamy, Francesca Altazi, conta que é possível encontrar um denominador comum no cômodo que construa a estética do espaço. “Esse fator pode ser uma cor, uma textura, um modelo de fibra etc.” 02 Inove no formato Isso vale até para o formato do tapete. Ainda segundo a especialista, alguns ambientes da casa podem ser integrados, por exemplo, pelos tapetes. Portanto, eles podem assumir diferentes formatos, bem distantes dos modelos clássicos e tradicionais presos a formas redondas ou circulares. 03 Tapete até para quem tem rinite Para quem é contra tapetes por motivos de alergia, a arquiteta Amanda Fulco, conta que sempre procura descobrir se o cliente possui algum tipo de alergia e tenta combinar isso aos diferentes materiais disponíveis no mercado. Os sintéticos têm uma durabilidade maior, segundo ela, mas também é possível encontrar materiais orgânicos e naturais. 04 Use em todos os cômodos “Não há regra, mas os ambientes mais usados são a sala de estar ou jantar e nos quartos”, destaca a arquiteta Amanda Fulco. 05 Ou quem sabe como quadro Mas se você se cansar de ter o seu tapete no chão, que tal pendurá-lo na parede como um quadro? Ou até mesmo utilizar a peça como a cabeceira da cama? Francesca Altazi afirma que é sim possível, o importante é valorizá-lo no espaço.