Veja 8 dicas para montar um cantinho do café em casa

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Escolha um espaço na casa

O local ideal para um bom cantinho do café é perto da sala de jantar ou da cozinha, pois, dessa forma, fica mais fácil servir os convidados. Mas, caso não tenha um espaço para criar esse cantinho, a ideia é adquirir um gueridon, ou seja, uma mesa com rodízios. Assim, você pode adaptar o espaço em qualquer lugar da sua casa.

02

Invista em nichos e prateleiras

Outra solução seria apostar em um modelo suspenso, feito com prateleiras ou nichos. Nesse caso, ele pode ocupar uma das paredes que liga a sala de jantar à cozinha, por exemplo. No entanto, se você não quiser deixar aparente o “cantinho do café”, a ideia é embuti-lo dentro de um armário.

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Seja criativo

Esse local precisa ser um prazeroso e divertido, por isso seja criativo e deixe sua imaginação fluir na hora de criar. Use e abuse de cores, móveis versáteis e equipamentos excêntricos.

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Utilize cores

Tome cuidado no uso das cores. A dica é usar tons mais neutros nas paredes e cores vibrantes nos objetos de decoração, como xícaras, potes e até mesmo na cafeteira.

05

Aplique uma lousa

Decorar com uma lousa é uma ótima opção! Assim como o nome sugere, ela transforma a parede um quadro para que você possa desenhar ou escrever com giz.

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Aproveite as plantas

A tendência dentro da neuroarquitetura que a profissional Juliana Barros costuma usar é a biofilia, ou seja, conexão das pessoas com a natureza para melhorar o bem-estar. E, segundo ela, nesse cantinho, as melhores escolhas para plantas são: espada-de-são-jorge, samambaia, cactos, lírios-da-paz e begônias.

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Use objetos pessoais

Outra dica para deixar esse local com a sua identidade é utilizar objetos pessoais na decoração. Nesse caso, vale tudo. Podem ser vasos, porta-retratos, tapetes, esculturas e até as xícaras da vovó.

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Aplique espelhos e iluminação