Saiba como aproveitar os cantinhos da sua casa para agregar mais funcionalidade e estilo

Uma casa compacta pode ser 100% aproveitada. E podemos provar. Elegendo um cantinho que parece inutilizável à primeira vista, você pode transformá-lo em um lugar especial no seu coração abusando da criatividade e deixando-o com a sua cara. Não sabe por onde começar? O Hub Imobi ouviu profissionais que deram dicas para você se inspirar.
A arquiteta Gigi Gorenstein defende que é possível aproveitar cada centímetro da sua residência, deixando-o lindo e funcional com ótimas ideias, entre elas armazenar objetos, atuar como uma extensão de um ambiente próximo ou mesmo fazer uma nova proposta de convivência para os moradores.
“Independentemente do tamanho do espaço, é importante ter um olhar especial para cada pedacinho do layout. Ter o olhar ávido para explorar as possibilidades contribui para a utilização nos mínimos detalhes”, destaca.
Já a dupla de arquitetas Vanessa Paiva e Claudia Passarini, à frente do escritório Paiva e Passarini, contam um pouco da experiência delas: “Amamos trabalhar com esse detalhe que contribui muito para o décor. Inclusive, quase sempre é um ponto de conversa para quem visita, pois existe todo aquele mistério de entender o motivo da seleção de determinadas peças e de onde elas vieram”, pontua Claudia.
Por fim, a arquiteta da Composé, Flávia França, mencionou alguns recursos-chave, que são eficazes para ampliar a sensação de espaço de cada cantinho do apê. "Por exemplo, o uso de revestimentos de cores mais claras e padronagens geométricas para dar amplitude ao espaço e o de adornos estrategicamente posicionados", aponta.
Outra opção é utilizar mobiliários planejados, com colocação de prateleiras, armários pequenos, estantes e apoios para converter esses espaços em áreas de armazenamento funcionais.
“Os espelhos são uma excelente alternativa para ampliar visualmente. Eles não ocupam espaço e trazem a sensação de amplitude e requinte para o ambiente”, finaliza.
Veja exemplos e inspire-se:
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Arte e funcionalidade
Explore uma área vazia para pendurar quadros, fotografias, vasos de plantas e outros objetos de decoração do seu interesse. “É uma boa ideia também para quem quer gastar pouco", explica Gigi Gorenstein, responsável pelo projeto acima (foto de Evelyn Müller).
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Cabideiros
Se seus casacos e bolsas ficam espalhados pela casa quando você chega em casa, cogite comprar um cabideiro que componha harmonicamente o hall do seu lar, dando funcionalidade à área.
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Sofá confortável e versátil
Uma dica de ouro para a sala, por exemplo, é investir em um sofá capaz de acomodar bem os convidados. Apostar no modelo em "L" para alongar o ambiente e auxiliar no aproveitamento dos cantos é uma boa ideia. É um formato que permite diferentes configurações. No geral, o mobiliário retrátil é sempre uma solução eficaz, visto que pode ser recolhido quando não está em uso, como pode ser visto no projeto acima, de André Viana (foto de Emerson Rodrigues).
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Poltronas
As poltronas também são ótimas aliadas para ampliar a capacidade do cômodo, além de terem amplo potencial para se tornarem o destaque do espaço.
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Recordações
Como pode ser notado no projeto acima, de Gigi Gorenstein (foto de Gabba Visuals), não há nada mais especial do que peças que tenham valor sentimental. Por isso, é sempre interessante dispor desses itens, principalmente, os menores, nos cantinhos para formarem áreas sociais, visto que podem gerar conversas e curiosidades. Outro bom exemplo é o gallery wall, cujos quadros conseguem receber pinturas ou fotografias ou pequenos objetos pessoais.
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Cantinho do café ou home bar
Eles sempre encantam e otimizam o momento da confraternização e podem ser produzidos de diversas formas, como um carrinho ou um apoio embutido em uma das paredes. Para quem deseja algo mais simples, aposte em uma bandeja. Nela, você pode distribuir os elementos que serão fundamentais para preparar o drinque ou o café, como garrafas de bebidas, coqueteleiras, copos, kit de preparo ou cápsulas, cafeterias e xícaras.
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Meditação
Para montar um espaço para yoga ou meditação, invista em peças que remetam à natureza e tecidos que deixam o clima leve, assim como o projeto de Pietro Terlizzi investiu (foto de Emerson Rodrigues). Junto com tecnologias de automação e dimerização (controle de intensidade de luz) e deixando algumas plantinhas no espaço, você pode ter momentos de relaxamento e de conexão com a sua verdadeira essência.
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Jardim vertical
Esse recurso não compromete o espaço disponível de forma significativa, mas leva um toque de natureza e frescor ao ambiente, como aconteceu no projeto acima da designer Eliana Franco (foto de Emerson Rodrigues).