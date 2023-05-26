Saiba como aproveitar os cantinhos da sua casa para agregar mais funcionalidade e estilo

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Arte e funcionalidade

Explore uma área vazia para pendurar quadros, fotografias, vasos de plantas e outros objetos de decoração do seu interesse. “É uma boa ideia também para quem quer gastar pouco", explica Gigi Gorenstein, responsável pelo projeto acima (foto de Evelyn Müller).

02

Cabideiros

Se seus casacos e bolsas ficam espalhados pela casa quando você chega em casa, cogite comprar um cabideiro que componha harmonicamente o hall do seu lar, dando funcionalidade à área.

03

Sofá confortável e versátil

Uma dica de ouro para a sala, por exemplo, é investir em um sofá capaz de acomodar bem os convidados. Apostar no modelo em "L" para alongar o ambiente e auxiliar no aproveitamento dos cantos é uma boa ideia. É um formato que permite diferentes configurações. No geral, o mobiliário retrátil é sempre uma solução eficaz, visto que pode ser recolhido quando não está em uso, como pode ser visto no projeto acima, de André Viana (foto de Emerson Rodrigues).

04

Poltronas

As poltronas também são ótimas aliadas para ampliar a capacidade do cômodo, além de terem amplo potencial para se tornarem o destaque do espaço.

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Recordações

Como pode ser notado no projeto acima, de Gigi Gorenstein (foto de Gabba Visuals), não há nada mais especial do que peças que tenham valor sentimental. Por isso, é sempre interessante dispor desses itens, principalmente, os menores, nos cantinhos para formarem áreas sociais, visto que podem gerar conversas e curiosidades. Outro bom exemplo é o gallery wall, cujos quadros conseguem receber pinturas ou fotografias ou pequenos objetos pessoais.

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Cantinho do café ou home bar

Eles sempre encantam e otimizam o momento da confraternização e podem ser produzidos de diversas formas, como um carrinho ou um apoio embutido em uma das paredes. Para quem deseja algo mais simples, aposte em uma bandeja. Nela, você pode distribuir os elementos que serão fundamentais para preparar o drinque ou o café, como garrafas de bebidas, coqueteleiras, copos, kit de preparo ou cápsulas, cafeterias e xícaras.

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Meditação

Para montar um espaço para yoga ou meditação, invista em peças que remetam à natureza e tecidos que deixam o clima leve, assim como o projeto de Pietro Terlizzi investiu (foto de Emerson Rodrigues). Junto com tecnologias de automação e dimerização (controle de intensidade de luz) e deixando algumas plantinhas no espaço, você pode ter momentos de relaxamento e de conexão com a sua verdadeira essência.

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Jardim vertical