Home
>
Economia (BR)
>
Relator suaviza regra de transição para serviço público e INSS

Relator suaviza regra de transição para serviço público e INSS

Os servidores públicos que tomaram posse até 2003 poderão continuar a se aposentar com integralidade e paridade antes de atingir a idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres