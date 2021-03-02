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PEC Emergencial

Relator enxuga PEC do auxílio emergencial, mas mantém gatilhos fiscais

Versão mais enxuta da Proposta de Emenda à Constituição foi apresentada a líderes partidários nesta terça (2), sem os pontos mais polêmicos, como a ideia de acabar com o gasto mínimo para saúde e educação

Publicado em 02 de Março de 2021 às 16:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 mar 2021 às 16:33
Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária semipresencial.
Plenário do Senado Federal: PEC Emergencial deve ser votada na quarta-feira (3) Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Após pressão do Senado, uma versão mais enxuta da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial foi apresentada a líderes partidários nesta terça-feira (2), sem os pontos mais polêmicos, como a ideia de acabar com o gasto mínimo para saúde e educação e a tentativa de cortar repasses ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
A PEC permite uma nova rodada do auxílio emergencial, além de prever medidas de controle de despesas públicas, defendidas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

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O ministro da Economia aposta na aprovação da PEC Emergencial para destravar a pauta liberal apresentada ao Congresso. A aliados, teria indicado que esse projeto pode definir a sua permanência ou não no governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
Em negociação com o Congresso, o governo espera relançar o programa do auxílio emergencial, com o pagamento de quatro parcelas de R$ 250.

RECUO 

O governo e o relator, senador Márcio Bittar (MDB-AC), tiveram que recuar em alguns pontos para destravar a análise da PEC, que, na semana passada, diante das críticas à ideia de acabar com o piso para saúde e educação, nem chegou a ser lida no plenário da Casa.
Por ser uma PEC, é necessário o apoio de 49 dos 81 senadores. Depois, a proposta ainda precisa passar pela Câmara, onde precisa do voto de 308 dos 513 deputados.

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Na semana passada, Bittar já tinha reconhecido que teria que desistir do fim do piso para saúde e educação para não colocar todo o projeto em risco. Na semana passada, o relator e o governo estiveram perto de uma derrota, que poderia atrasar em mais duas semanas a tramitação, por isso precisaram adiar a leitura do relatório e cederam na questão das desvinculações.
Agora, ele também deve recuar no corte nos repasses do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para o BNDES, atendendo a pedidos de diversos partidos, inclusive da base do governo.
Em outro ponto, ele deve manter na Constituição a possibilidade de a União intervir em um estado para reorganizar as finanças da unidade da federação.
A PEC determina um prazo para que o governo apresente um plano para redução gradual dos benefícios tributários. No entanto, após negociação com partidos, esse corte não deverá afetar fundos de desenvolvimento regional, o Simples Nacional, a Zona Franca de Manaus, incentivos tributários a entidades sem fins lucrativos, redução de encargos sobre a cesta básica e o Prouni.

SEM CORTE DE SALÁRIO, MAS COM VETO A REAJUSTES

Apesar das mudanças indicadas pelo relator, a nova versão deve manter os trechos considerados vitais para Guedes, que são os gatilhos - medidas a serem acionadas automaticamente, por um período determinado, em caso de crise nas contas públicas.
Esses gatilhos já foram apresentados ao Senado em 2019, mas até hoje o texto não avançou. Para reduzir as resistências, o governo já cedeu em alguns pontos.
Inicialmente, por exemplo, havia a previsão de corte de jornada e de salários de servidores públicos como parte do pacote fiscal. Isso, porém, foi retirado do relatório da PEC, elaborado pelo senador Márcio Bittar (MDB-AC).
A versão mais recente do texto prevê apenas barreiras a concursos, reajustes salariais a servidores e à criação de despesas obrigatórias.

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Na avaliação de governistas no Senado, é melhor desidratar a proposta, mas num patamar aceitável para a equipe econômica, do que correr o risco de deixar o plenário aprovar apenas a autorização para o auxílio emergencial.
Com a base desarticulada no Senado, o governo enfrenta dificuldades para aprovar a chamada PEC Emergencial.
O chefe da equipe econômica aposta na aprovação dessa proposta para destravar a pauta liberal apresentada ao Congresso e, a aliados, indicou que esse projeto pode definir a permanência ou não do ministro no governo.

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