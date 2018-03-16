Região do Caparaó capixaba vai ganhar polo de fruticultura

Distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó Crédito: Laila Magesk

A Região do Caparaó, no Sul do Estado, vai ganhar um polo de fruticultura. Para o desenvolvimento do projeto, serão investidos cerca de R$ 4,5 milhões. Com isso, a localidade capixaba deve ganhar ainda mais destaque no setor.

O protocolo de intenções do convênio entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e a Universidade Federal do Espirito Santo (Ufes) foi assinado durante a passagem do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, pelo Estado, nesta quinta-feira (15).

A cerimônia ocorreu na sede da Federação das Indústrias (Findes), em Vitória. O encontro confirmou o compromisso da execução do projeto por meio da Superitendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Espírito Santo (SFA/ES).

Com o termo firmado, o passo seguinte é a Ufes apresentar o plano de trabalho com o cronograma para a implantação do projeto ao SFA.

"Hoje, firmamos a parceria. O projeto já está pronto. Vamos trabalhar desde o manejo, passando pela cultura, extração e beneficiamento, até a possível comercialização dos produtos. Ainda vamos nos reunir com as prefeituras e colaboradores locais para tentar definir a melhor estrutura para realizar o projeto, se será, por exemplo, por meio de cooperativa ou associação. E aguardar a liberação do recurso", explicou Reinaldo Centoducatti, reitor da Ufes.

De acordo com o deputado Evair de Melo, que participou da assinatura do termo, o Caparaó tem identidade própria e condições para desenvolver o polo de fruticultura. "A Ufes e o Ifes possuem plataformas e precisam desse recurso para criar um ambiente tecnológico que se transforme em renda para sua gente. Com o ativo ambiental e tecnologia aliada a outros fatores, o Caparaó se consolidará como conceito e marca", comentou.

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