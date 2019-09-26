Reforma reduz imposto para remédio e comida, diz autor de proposta no ES

"Só na comida e nos remédios dá para as pessoas de classe mais baixa restituírem R$ 100 de para cada R$ 1.000 gastos", acrescenta citando o modelo de restituição de impostos que vai existir caso a reforma seja aprovada da forma que está atualmente.

"A nossa trabalha com a unificação de nove impostos sobre o consumo. A da Câmara são cinco. O nosso imposto será administrado pelos Estados e municípios. O deles é pelo governo federal. A nossa transição acontece em cinco ano. A deles, em 10. Nossa proposta tem cobrança eletrônica, online. A deles, não".