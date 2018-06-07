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Nesta sexta-feira

Receita Federal abrirá consulta a primeiro lote de restituições do IR

Mais de dois milhões de contribuintes devem ser beneficiados

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 15:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 15:49
Mais de dois milhões de contribuintes devem ser beneficiados Crédito: Arquivo/AG
A Receita Federal abrirá a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2018 (ano-base 2017) nesta sexta-feira, dia 8 de junho, a partir das 9h. Os interessados poderão conferir se suas devoluções foram liberadas por meio do site idg.receita.fazenda.gov.br ou pelo Receitafone 146. Será preciso ter o número do CPF em mãos.
Segundo o Fisco, ao todo, 2.482.638 contribuintes terão o dinheiro depositado no 15 de junho. O crédito será feito na conta-corrente ou na caderneta de poupança indicada na declaração. No total, serão liberados R$ 4,8 bilhões. Neste primeiro grupo, estarão incluídos aqueles que, por lei, têm prioridade de recebimento: idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência.
Ainda de acordo com a Receita, o lote vai incluir 228.921 idosos acima de 80 anos, 2.100.461 pessoas entre 60 e 79 anos e 153.256 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave.
Vale destacar que o valor será liberado com correção pela taxa básica de juros (Selic), de 1,52%, referente ao período de maio a junho de 2018. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer o requerimento pelo Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição, no site da Receita.
Caso o dinheiro não seja creditado na conta indicada, o interessado poderá procurar qualquer agência do Banco do Brasil (BB), com documento de identidade e CPF, ou ligar para a central de atendimento pelo telefone 4004-0001 (capitais) ou 0800-729-0001 (demais localidades).
O primeiro lote de restituições vai contemplar também devoluções residuais dos exercícios de 2008 a 2017. Nesses casos, as correções vão variar de 9,35% (para o lote residual referente ao ano passado) a 103,64% (para as devoluções esperadas há dez anos).

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