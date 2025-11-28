Publicado em 28 de novembro de 2025 às 16:24
Com a chegada da primeira parcela do 13º salário, muitos brasileiros enfrentam o mesmo dilema: usar o dinheiro para pagar dívidas, investir ou aproveitar as festas de fim de ano? Em um período marcado por gatilhos de consumo, sensação de “vida nova” e uma avalanche de ofertas, decisões impulsivas podem comprometer não apenas dezembro, mas todo o início do próximo ano.
Segundo a especialista em finanças e tributação Adriana Melo, a prioridade é clara: quem tem dívida, tem prioridade. Ainda assim, ela reforça que o equilíbrio é essencial. Presentes, encontros e ceia fazem parte da vida, mas transformar dezembro em um delírio financeiro pode gerar consequências sérias.
“Comprar emoção parcelada e receber ansiedade à vista é uma das maiores armadilhas desta época. Entrar em novos parcelamentos, especialmente já endividado, só aumenta a bola de neve e compromete o início do ano, marcado por despesas como IPTU, IPVA, material escolar e reajustes”, alerta.
Por isso, antes de pensar em investir, o foco deve ser na organização e na construção de uma reserva mínima. “Sem essa proteção, qualquer imprevisto vira mais dívida cara. O 13º deve ser usado para recuperar fôlego, não para acelerar ainda mais o descontrole financeiro”, destaca.
Para quem já está com tudo em ordem, o cenário é mais favorável. Com juros elevados no país, a renda fixa surge como porta de entrada ideal para iniciantes, oferecendo previsibilidade, segurança e bom rendimento. Segundo Adriana Melo, investir com coerência exige entender três pilares — objetivo, prazo e tolerância ao risco — e evitar impulsos típicos de fim de ano. “Investimento exige constância e estratégia, não pressa. Começar com produtos simples e diversificar conforme o conhecimento aumenta é mais valioso do que investir rápido”, afirma.
Independentemente da situação financeira, o 13º só rende de verdade quando é usado com planejamento. A Black Friday, por exemplo, é um dos principais perigos e em que muitos já comprometem o benefício antes de recebê-lo. “Se a compra não cabe no planejamento, nem com desconto, ela deixa de ser oportunidade e vira cilada”, diz Adriana Melo. Divisões práticas, como destinar parte do valor para celebrações, parte para os gastos de janeiro e parte para reserva ou investimentos, ajudam a manter o equilíbrio.
Abaixo, a especialista em finanças e tributação compartilha caminhos práticos para aproveitar o 13º salário com consciência financeira. Confira!
Segundo Adriana Melo, utilizar o 13º para quitar dívidas é o primeiro passo para recuperar o equilíbrio financeiro, pois nenhuma decisão financeira faz sentido enquanto houver pendências que drenam o orçamento.
“A regra número um é clara: quem tem dívida, tem prioridade. O melhor uso do 13º é quitar ou negociar as dívidas mais caras, aquelas com juros elevados e que corroem o orçamento mês após mês. Muitas vezes também vale olhar para dívidas emocionais , como dever para familiares, porque quitar isso traz alívio financeiro e psicológico. Entrar em novos parcelamentos só aumenta a bola de neve e compromete o início do ano. Para quem tem dívidas, este não é o momento de investir, mas, sim, de organizar e montar uma pequena reserva”, comenta.
Com as dívidas resolvidas e uma reserva mínima formada, Adriana Melo explica que o 13º salário pode, sim, ser um grande aliado na construção de patrimônio. No entanto, ela alerta que muitos iniciantes se deixam levar pelo entusiasmo de “começar a investir”, tomando decisões rápidas e pouco alinhadas à própria realidade financeira.
“Se a pessoa está com a vida financeira organizada, sem dívidas e com uma reserva mínima, faz sentido pensar em investimentos. Com juros elevados, a renda fixa é o ponto de partida ideal, com boas opções no Tesouro Direto e aplicações atreladas ao CDI. A escolha deve considerar objetivo, prazo e tolerância ao risco. Investimento não é sobre pressa, e sim sobre constância, estratégia e coerência com a realidade financeira de cada pessoa”, completa a especialista.
Antes de apresentar uma divisão prática do benefício, Adriana Melo reforça que o verdadeiro ganho financeiro está na intenção por trás de cada escolha — e não no valor em si. Para ela, é o planejamento que impede que o 13º se perca em compras impulsivas e garante um início de ano mais leve.
“[…] Uma divisão prática ajuda muito: 33% para celebrar sem exageros; 33% para despesas de janeiro (IPVA, IPTU, material escolar); e 34% para reserva de emergência ou investimentos, caso não haja dívidas […] No fim das contas, a verdadeira liberdade financeira vem de começar janeiro sem pagar pela vida que você fingiu ter em dezembro”, conclui Adriana Melo.
Por Maria Fernanda Benedet
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o