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Saída da montadora

Quem dá lucro permanece, quem não dá fecha, diz Bolsonaro sobre Ford

"A Ford, respeitosamente, mesmo com subsídio, foi incapaz de se deixar levar pela concorrência. Então, os asiáticos, carros chineses, coreanos, vieram pra cá e sufocaram a Ford", disse o presidente da República

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 05:52

Publicado em 

15 jan 2021 às 05:52
A Ford anunciou o fim da produção de veículos no Brasil, o fechamento de fábricas e a demissão de cerca de 5 mil funcionários no Brasil e na Argentina
A Ford anunciou o fim da produção de veículos no Brasil, o fechamento de fábricas e a demissão de cerca de 5 mil funcionários no Brasil e na Argentina Crédito: Dirceu Portugal /Fotoarena/Folhapress
O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou, em transmissão ao vivo nas redes sociais nesta quinta-feira, 14, ter lamentado profundamente o anúncio de fechamento da Ford no Brasil, mas que essa é a dinâmica do mercado.
"A Ford, respeitosamente, mesmo com subsídio, foi incapaz de se deixar levar pela concorrência. Então, os asiáticos, carros chineses, coreanos, vieram pra cá e sufocaram a Ford", disse o presidente da República. "Lamentamos profundamente o que aconteceu, mas num País democrático, onde se respeita a liberdade de mercado, quem dá lucro permanece, quem não dá lucro fecha", afirmou.

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Bolsonaro destacou ainda que não quer perder nenhum emprego no que depender dele.
Ele disse que quase todo imposto que é arrecadado no Brasil é ressarcido no ano seguinte. "Vamos tentar pelo menos para 2022 passar para R$ 3 mil (isenção)", disse.
Participa da transmissão também o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

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