Próxima Copa: com R$ 500 por mês, é possível ver a seleção no Qatar

Projeção de como o estádio Al Wakrah, no Qatar, ficará para a Copa de 2022 Crédito: Divulgação

Não foi desta vez que o Brasil conquistou o hexa, mas o torcedor não precisa se desanimar. Quem fizer questão de acompanhar a Copa do Mundo 2022 de perto e se planejar desde já, pode realizar o sonho se conseguir economizar em média R$ 500 por mês até lá. Segundo especialistas, disciplina para poupar e obstinação para atingir a meta são fundamentais para o torcedor.

Além de viajar os mais de 11 mil quilômetros que separam o Brasil do Qatar, país do Oriente Médio que vai sediar o próximo Mundial, será preciso desembolsar em média R$ 30 mil em valores atuais, afirma Aldo Leone Filho, presidente da Agaxtur, uma das agências de turismo oficiais credenciadas pela Fifa.

"É difícil traçar valores para daqui a quatro anos, mas acredito que o torcedor vai precisar de R$ 30 mil para comprar um pacote completo com passagens aéreas, hospedagem e alguns ingressos para os jogos da Copa", explica Leone.

Para economizar essa quantia, é preciso bastante planejamento, disciplina e foco, conforme indica o planejador financeiro Thiago Nigro. Ele acrescenta que o valor poupado não deve ser colocado em investimentos agressivos, ou seja, que podem sofrer muito com a volatilidade do mercado.

"A partir de agora, o torcedor tem pouco mais de 50 meses para levantar essa quantia. O indicado seria que a pessoa poupasse R$ 500 por mês", calcula Nigro. "Embora o tempo possa parecer longo, esse dinheiro não deve ser colocado em uma aplicação do risco como ações e fundos imobiliários, uma vez que a pessoa tem um objetivo e um prazo para cumpri-lo. Por isso, não é bom arriscar com a volatilidade do mercado e dar preferência para investimentos que sobem em linha reta, como um fundo DI, LCI e LCA, por exemplo".

Nigro também aconselha que, melhor do que fazer cortes no orçamento em apenas uma área, é mais vantajoso tentar reduzir despedas no maior número possível de gastos: "Reduzir ou cortar totalmente algum setor pode ser mais complicado de ser feito. Então, é melhor tentar reduzir gastos em todo o orçamento. A prioridade dos cortes pode ficar no lazer e na alimentação fora de casa. Eles podem ser substituídos com mais facilidade e representam um peso significativo no orçamento".

Além disso, o planejador financeiro diz que, se a pessoa realmente tiver o sonho de assistir os jogos da Copa de 2022 no Qatar, é fundamental que ela separe uma quantia a ser poupada logo que o salário cai na conta.

"Um erro, quando se tem um objetivo a ser cumprido, é poupar apenas o que sobra. Ir ao Qatar demanda dinheiro e esforço. Se esse realmente for um plano, é preciso dedicação e foco para alcançá-lo".

Mesmo tendo feito todos os passos acima, caso a poupança ainda esteja distante do valor suficiente para custear o pacote para o Qatar, Nigro diz que é hora de tentar recorrer a uma renda extra, seja vendendo algum produto ou trabalhando aos finais de semana.