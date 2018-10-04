Produtores têm até 17 de novembro para aderir a refinanciamento

Produtores de 28 cidades do ES podem participar do refinanciamento Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

Os produtores rurais e cooperativas dos 28 municípios capixabas incluídos na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) têm até o dia 17 de novembro para fazerem a regularização e renegociação de dívidas rurais. A medida prevê descontos de até 95% para quem quiser quitar o débito em financiamentos de menor valor.

A renegociação é permitida pela Lei 9206 de 2017 para operações de crédito para custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016 feitas em bancos públicos com recursos controlados do crédito rural em bancos públicos. Só no Banco do Nordeste, a medida deve beneficiar 703 mil produtores rurais que enfrentam cinco anos de seca na região.

Segundo o Ministério da Integração, para encontrar o saldo devedor, serão excluídos os bônus, rebates e descontos, as multas e outros encargos. As prestações começarão a ser pagas em 2020 e vão até 2030. A amortização mínima será de 2% sobre o saldo devedor para as operações de custeio agropecuário e de 10% nas de investimento.

As condições de repactuação das dívidas, no entanto, variam de acordo com o valor e com o período da contratação dos empréstimos.

PREJUÍZO

Para ter direito ao refinanciamento, além da contratação ter sido feita em municípios da área da Sudene, é preciso demonstrar que houve algum prejuízo devido a fatores climáticos, como a seca.

Esse requisito só será dispensado se o empreendimento estiver em município no qual foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública também em função desses fatores.

No caso de contratos de mini e pequenos produtores rurais, de acordo com o Ministério, a comprovação poderá ser por meio de laudo grupal ou coletivo.

A estimativa, até o momento, é que mais de 300 mil operações já tenham sido regularizadas com agricultores capixabas, do Norte de Minas Gerais e dos Estados nordestinos.