Produção industrial sobe 0,3% em abril ante março, afirma IBGE

O resultado veio abaixo da mediana (0,7%) das estimativas calculada pelo Projeções Broadcast, mas dentro do intervalo das expectativas (de 0,1% a 1,4%)