Produção do pré-sal no Brasil cresce 3,6% em fevereiro

Foram produzidos 1,450 milhão de barris de petróleo por dia e 59,8 milhões de metros cúbicos diários de gás natural por meio de 88 poços