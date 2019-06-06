Home
>
Economia (BR)
>
Produção de veículos tem alta de 29,9% em maio

Produção de veículos tem alta de 29,9% em maio

Segundo o balanço da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), foram montados ao longo de maio 275,7 mil unidades, contra 212,3 no mesmo período do ano passado