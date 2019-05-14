Home
>
Economia (BR)
>
Produção de ovos tem queda de 3% no primeiro trimestre, diz IBGE

Produção de ovos tem queda de 3% no primeiro trimestre, diz IBGE

Apesar do resultado, a produção de 908,43 milhões de dúzias é 5,6% maior do que a registrada no mesmo período do ano passado