Problema em servidor causa instabilidade no X, ChatGPT e em outros sites

Cloudflare diz que investiga problema; 'Vemos recuperação dos serviços', diz comunicado

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 10:53

SÃO PAULO - Redes sociais e sites estão com instabilidade após um problema de infraestrutura da plataforma Cloudflare na manhã desta terça-feira (18).

Rede social X, ChatGPT e plataforma de resenhas de filmes Letterbox estão entre as que apresentaram instabilidade nesta manhã. Quando não estavam totalmente fora do ar, eles apresentavam oscilação no funcionamento ou não carregavam as páginas por completo.

Os problemas começaram a ser relatados no Downdetector por volta das 8h30 no horário de Brasília Crédito: Freepik

A plataforma Downdetector, usada para monitorar notificações de problemas digitais, também ficou momentaneamente instável. Ela voltou a operar normalmente após alguns minutos e apontou uma alta no índice de problemas reportados por outros usuários.

Os problemas começaram a ser relatados no Downdetector por volta das 8h30 no horário de Brasília. Nesse horário, cerca de 800 reclamações de problemas com a plataforma foram abertos por usuários do X e mais de 3.000 por usuários do Cloudflare.

Outras reclamações de instabilidade, em menor escala, foram relatadas no OpenAI, empresa dona do ChatGPT. Às 8h30, cerca de 200 reclamações de problemas foram registradas no Downdetector e a companhia informou que o site "estava fora do ar para alguns usuários" desde as 9h12 (horário de Brasília).

A empresa americana afirmou que está ciente do problema que, "potencialmente, impactou vários consumidores". Em seu site, a Cloudflare apontou que o problema aconteceu em um sistema autônomo localizado no departamento de Santa Cruz, na Bolívia, e disse que vai fornecer mais informações sobre o caso assim que possível.

A Cloudflare funciona como uma rede de distribuição de conteúdo. Ela armazena cópias do conteúdo de um site e a distribui poe servidores "locais", tornando a navegação mais rápida.

